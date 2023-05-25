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拆大台南觀光城 市府、攤商無共識

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市政府將拆除大台南觀光城，遭攤商反對，市議會昨天前往會勘。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府將拆除大台南觀光城，遭攤商反對，市議會昨天前往會勘。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府預定今年拆除大台南觀光城，解決老舊違建、建物底下箱涵鋼筋裸露等危險疑慮並再現水岸廊道，遭攤商強力反對。市議會昨天辦會勘，業者仍怒喊「無法接受」，批市府安置政策與他們營業性質不一樣；雙方仍無共識，議員要求市府要有同理心，市府表示，持續充分溝通，一定會兼顧攤商權益。

經發局長林榮川說，以市民安全為優先考量同時也兼顧攤商權益，已提出欲搬遷至優良公有零售市場可使用費減免方案，並協助相關搬遷衍生的費用，讓攤商繼續於市場營業。

市議會財經委員會前往觀光城勘查，議員和水利局長韓榮華、經發局長林榮川、攤商從起點走到國宅里活動中心，市府人員沿途說明觀光城閒置、髒亂、通道阻塞違建等現況，讓業者不滿大罵「是市府造成的」。

接續座談會上水利局與經發局說明未來規畫，重申會輔導攤戶到其他市場營業，不過大台南觀光城自治會會長謝進興說，市府都舉例不好的建物，其實狀況並非如所說；有名攤戶說，40年前花上百萬元買攤位，如今說要搬無法接受。

市議員蔡育輝主張拆除重建，要讓原攤戶權益獲得保障；議員盧崑福則批違建與髒亂是市府沒盡管理責任造成，要拆應妥善輔導攤戶能到有商機的市場且好的地點營業，不應「把百貨業當作賣魚、賣菜來輔導」。座談主持者議員陳碧玉說，會把意見帶回議會討論。

建於1983年的大台南觀光城，全長807公尺，但沒有幾年好光景就沒落，目前僅64個攤位營業，有112個攤位則當倉庫、住家及工作室，但部分建物外觀剝落，箱涵也有鋼筋裸露情形，加上有建物加蓋到3樓重壓箱涵，經鑑定有安全疑慮，市府決定拆除。

議員 台南 違建

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