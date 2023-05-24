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王爺大戰萬善囝仔公 台南用爪哇、台灣皮影戲認識文化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」。記者鄭惠仁／攝影

台南東區崇明國中開了門跨領域課程，老師陳聖元引領學生融合爪哇皮影與台灣皮影，把爪哇甘美朗音樂轉成國樂，學生從製作皮影、用閩南語演戲，以爪哇語唱詩，來認識在地文化傳說與信仰，今天校內演出，獲得滿堂彩。

南藝大藝創所博士生陳聖元對爪哇及台灣的皮影戲文化很有興趣，和同學成立「達朗話文化偶戲班」，推動皮影戲，學校為國樂班二年級學生開了門括領域課程，請陳聖元指導學生皮影戲。陳聖元結合學校老師蕭雅黛、顏沛盈引領學生認識爪哇皮影與台灣皮影，進而將兩種皮影融合，於期末演出通俗故事「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」。

陳聖元說，上學期是教做皮影製作，這學期是學習操偶，由於整齣戲要用閩南語，而詩歌演唱要用爪哇語，過程中學生要學習發音，花了很大的功夫。而操作皮偶也是考驗耐心與耐力，起初學生講自己的詞，演自己的戲偶，因此默契不好，難以同步，但不斷的練習，台詞、操偶都很熟練後，很自然地默契就愈來愈好，做到「人偶一體」。

國樂班國二學生今天在校內演出，也邀請家長來觀賞，皮影戲在國樂聲中登場，隨著音樂律動，學生用著流利的口白以及純熟的操偶技術，大演五府千歲大戰萬善囝仔公，看得親師生拍手叫好。學生在演後表示，操偶藝術範疇從未接觸過，是很難得的經驗，要把戲偶的精神和魅力展現出來，需要很精細地去操作。

負責光影的學生分享，光影的控制要抓角度，但人數有限，因此練習時要練到非常精準。口白是整齣戲的靈魂，學生說，有些很難念的字，要重複念，也花了很多時間，但聽到掌聲後，辛苦成了歡喜。學生說，「此一堂課是學習也是挑戰，不同的體驗也是一輩子難忘的學習經驗。」

台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」，家長也來觀賞。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」，家長也來觀賞。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國中國樂班二年級學生，今天以皮影戲演出「南鯤鯓五府與萬善囝仔公」。記者鄭惠仁／攝影

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