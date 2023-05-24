漁船筏休漁獎勵最高20萬元 10月底前受理

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
漁船筏休漁獎勵本月開跑， 10月底前受理，台南市政府農業局呼籲漁友把握權益別忘了。圖 ／台南市政府農業局提供
漁船筏休漁獎勵本月開跑， 10月底前受理，台南市政府農業局呼籲漁友把握權益別忘了。圖 ／台南市政府農業局提供

農委會休漁獎勵金申請本月起至今年10月底受理，最高獎勵金20萬元。台南市政府農業局籲請漁友備妥相關資料與文件，速向當地漁會申請。

農業局說，依農委會去年9月核定「第二期農業部門溫室氣體排放管制行動方案」，每艘獎勵休漁漁船減少的用油量估計為5(公秉/艘)，而由用油量轉換為二氧化碳排放量約0.268(萬噸CO2/千公秉用油)；南市除2018年獎勵休漁漁船筏合格艘數為862艘外，其後歷年合格漁船筏數均超過900艘；從2018年(含)以後節省下來的用油量每年均超過4300公秉，減少二氧化碳排放量，每年均超過1.15萬噸。

台南市長黃偉哲說，自願性休漁獎勵金申請人，須為領有特定漁業執照漁業人，且其漁船非屬活魚運搬船、白帶魚運搬船、專營娛樂漁業及漁業權漁業漁船；並在(本次)休漁獎勵實施期間(111年9月1日至112年8月31日)累積出海作業90日以上且作業時數270小時以上，及在國內港口休漁120日以上。只要符合休漁獎勵條件單一漁船、舢舨及漁筏，獎勵金最低為新台幣2萬元，漁船依其噸數計算，每噸加發新臺台幣1500元，以20萬元為上限。

農業局長李建裕表示，符合申請資格者均可向當地區漁會提出申請，申請時請記得攜帶漁業執照、漁船進出港時間明細表、漁船進出港檢查紀錄簿、船主印章、撥款帳戶存摺封面影本等文件。

農委會 農業部 黃偉哲

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