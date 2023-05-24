台南鄰長能否編交通補助費？ 民政局：每月1千就要6千萬

台南市議會第4屆第1次定期會今天進行市政總質詢，市長黃偉哲率局處首長備詢，市議員陳昆和要求應比照其他五都，鄰長每月編1500元至2000元交通費，民政局長姜淋煌說明，其他五都鄰長是用交通補助費，南市鄰長費用則是以慰問費和協助費用名議編列。

民政局也說，台南市政府感謝基層鄰長辛勞，今年初宣布鄰長工作慰勞金由每年5000元提高為6000元，此外，也提供鄰長跨區行銷研習補助、健保補助、報紙補助等，合計每位鄰長每年可獲4萬3328元的補助費用。

陳昆和再要求說明是否可編列鄰長交通補助費，市長黃偉哲說若是交通補助費就要實報實銷，但願檢討鄰長待遇。民政局說明，若要再增編每月交通部助費，每月1000元就需年增預算約6000萬元、每月2000元就需增加約1億8000萬元。是否能再加碼，或採實報實銷方式補助鄰長基層服務相關交通往返費用，須評估財政情況再研議。

陳昆和也提加速溪北交通改善，針對開闢南41線跨曾文溪橋及跨曾文溪路廊-善化烏橋中路至市道173線進度，台南市長黃偉哲回應表示將積極爭取工程經費。

工務局指出，南41線跨曾文溪橋路線長約9公里，用地及工程費合計42億元；跨曾文溪路廊-善化烏橋中路至市道173線，路線長約3.15公里，用地及工程費合計約40億元。兩項規畫案皆將在今年6月13日開標，預定113年底完成規畫報告，並爭取中央經費。