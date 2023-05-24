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嘉義市玩具復活節 親子闖關學SDGs永續發展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展。圖／嘉義市政府提供

由民間企業發起的玩具復活節活動連續8年帶著玩具環島，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與親子同樂，實踐人文關懷及綠色生活。今年持續在嘉義市僑平國小舉辦，攜手嘉義市家庭教育中心及嘉義市政府環境保護局，一起玩出創意與專注力，在玩樂中培養新一代的世界公民。

由《台灣玩具圖書館協會、和泰汽車》共同發起的「TOYOTA玩具復活節」除了歷年傳統的二手玩具闖關遊戲，今年也呼應聯合國永續發展的理念，讓家長和小朋友在遊戲中認識環保小常識、實踐綠色生活，也能在玩樂中培養新一代的世界公民。

例如在幫娃娃挑選衣服的關卡中，突顯出性別平權的理念；用積木組合為玩具行動車，帶領親子一起認識公平的受教權及終身學習的理念。另外，消除飢餓、健康與福祉、經濟與就業、和平與包容、夥伴合作等各項目標也都呈現在各個遊戲關卡中。現場除了玩二手玩具，還可以自製玩具，由老師帶領親子運用塑膠袋和扭蛋殼做成降落傘，讓回收料變出新玩法。

活動透過「愛的語言傳千里、我想大聲說」，表達對家人的心意，讓彼此情感更緊密。環境保護局也到場進行節電宣導，重視環境能源，共同為地球盡一份心力，更期待每一位兒童都能健康成長快樂學習。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，協會二手玩具回收已有19年之久，8年來經由TOYOTA的推廣，就回收了超過330公噸的玩具，相當於種植近8萬5千棵樹木的吸碳量，經志工巧手清潔分類後，每年可再生超過5萬件二手玩具，提供給海內外900間機構。過程中不僅吸引愈來愈多台灣民眾加入永續行動，日前參與澳洲墨爾本辦理的玩具圖書館世界年會，登台分享回收二手玩具的台灣經驗時，讓各國代表驚豔、紛紛想來台取經，玩出另類的台灣之光。

由民間企業發起的玩具復活節活動，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與親子同樂。圖／嘉義市政府提供
由民間企業發起的玩具復活節活動，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與親子同樂。圖／嘉義市政府提供
玩玩具也能培養世界公民，嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展。圖／嘉義市政府提供
玩玩具也能培養世界公民，嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展，活動合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市玩具復活節陪親子闖關學SDGs永續發展，活動合影。圖／嘉義市政府提供

圖書館 親子 嘉義

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