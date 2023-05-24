爭取國際觀光客來台南 旅行社一團最高補助10萬元

為持續吸引國際觀光客來台南旅遊，台南市政府推出「112年台南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，國內合法設立的旅行業，出團時間在6月21日至11月30日的團體行程，對象為境外團客，每團需達4人(含)以上且符合至少在台南合法住宿一晚以上及申請條件者，即可報名申請，每家旅行社申請獎(補)助金額以10萬元為上限。

市長黃偉哲表示，在疫情嚴重影響全球觀光產業的期間，市府持續積極布局國際觀光市場，自「國際觀光友善城市」及「話題行銷台南觀光國際品牌」兩大方向持續耕耘，包含於日、韓、港、新、泰、馬、越等國重點城市刊登台南國際形象廣告，同時也辦理國際線上旅展及觀光推介會，向國際宣傳臺南觀光特色及魅力，觸發國際觀光客想來台南旅遊的心。

國門開放後，台南率六都之先赴日宣傳台南觀光，今年3月也首度參加馬來西亞MATTA旅展，4月也完成台南仙台包機首航，預計下半年度也將積極參加海外旅展及觀光推廣活動，持續提升台南在國際市場的能見度。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，除了國際形象廣告、旅展及推介活動，台南在國際觀光友善環境方面也逐年改善，包含輔導英、日、韓、泰、越多國語言菜單、辦理觀光公車及計程車司機外語培訓、新南向及英語導覽人員培訓、輔導本地觀光業者取得WTTC安全旅遊戳記國際認證等，從食、宿、遊、購、行等面向全方位提升台南國際觀光接待服務，讓外國觀光客能安心、便利地來台南旅遊。明年台南400，台灣燈會也將重回台南舉辦，歡迎世界的好朋友來台南共襄盛舉這場盛會。