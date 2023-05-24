市府要拆大台南觀光城讓水道重現 攤商顧生計反對拆除

台南市南區大台南觀光城，建於鹽埕大排箱涵上方，因是違建及攤商違法占用，有危險疑慮，市府預定今年拆除，讓河川回歸排水，再現水岸廊道，但攤商反對。台南市議會今午會勘，攤商仍反對拆除，批市府的安置根本與他們的營業性質不一樣。

經發局長林榮川強調，以市民安全為優先考量，同時也兼顧攤商權益，將提出使用費減免方案，並協助相關搬遷衍生的費用，以及協助攤商繼續致市場營業。

台南市南區鹽埕大排水道因汙染惡臭關係而地下化，設置箱涵，1983年在大排上方中華西路至新興路間興建大台南觀光城，全長807公尺，但沒有幾年好光景就沒落，多數攤對閒置，經調查，目前僅64個攤位營業，有112個攤位座倉庫、住家及工作室，由於年久，除部分建物鋼筋裸露，箱涵也有水泥剝落及鋼筋裸露情況，加上部分建物加蓋到3樓，已危及箱涵安全，經鑑定有安全疑慮，拆違建物，市府決定拆除。

鹽埕大排舊稱鹽埕溪，日據時期水清河靜，魚蝦可見，市府希望藉由拆除大台南觀光城，結合新興國中營造綠岸廊道，改善金華、國宅里生活品質，除增加停車場並有親子休閒場所等多功能場域。但當初來到大台南觀光城的攤戶都花了上百萬元買攤位，可都是全家的積蓄投注，如今說要搬，卻只是要輔導他們到市場擺攤，根本與他們所做的項目不同，令他們無法接受，反對搬遷，上月底並到市議會陳情。

台南市議會財經委員會今到觀光城勘查，水利局長韓榮華、經發局長林榮川與議員、攤戶從起點走到國宅里活動中心，沿路上市府說明觀光城閒置、髒亂、通道阻塞違建等狀況，但引起攤戶不滿，大罵是市府造成。座談會由市議員陳碧玉主持，水利局與經發局說明拆除原因與未來規畫，並強調會輔導攤戶到其他市場營業，其中22戶為弱勢戶由社會局關懷中。

市議員蔡育輝主張拆除重建，原攤戶權益獲得保障；盧崑福要求市府應有同理心，批違建與髒亂是市府沒進好管理責任造成，若強制拆除，等於是斷了生計，即使要拆，也應妥善輔導攤戶能到有商機的市場且好的地點營業，不應該安排到煤商機的市場，把百貨業當作賣魚、賣菜來輔導。