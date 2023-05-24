打造青農品牌「雲鮮農」 雲林縣在餐桌上打通路

雲林縣有近3千位青農，縣府透過一連串的課程輔導陪伴扶植青農，形塑青農品牌形象，打造青農故事，近日推出「雲鮮農」20家品牌農產品，並成功媒合4家通路業者上架，明天將舉行通路拓展合作備忘錄簽署儀式，並在台中審計新村暮暮市集新鮮亮相。

雲林縣是農業大縣，近年陸續有青年返鄉務農，根據縣政府統計，青農聯誼會系統登記的青農有2千人，含括配偶或未加入青農組織的約有3千人，縣府已連續2年辦理雲林縣青農輔導專案計畫，內容包括輔導青農產品升級、產品包裝設計、媒合通路、輔導申請政府計畫、建立品牌及見學參訪。

縣府農業處長魏勝德表示，青農所屬鄉鎮橫跨雲林山海平原，透過縣府全方位輔導，可媒合青農介接中央資源、建立品牌故事，有效提高雲林青農的競爭力與價值。

雲林縣政府啟動雲林農村青年產業發展加值輔導計畫「雲林尚青-徵農力‧找好覓」遴選機制，選出20家「雲鮮農」，包括「四湖鄉-金鑲善水」、「四湖鄉-福家草莓園」、「口湖鄉-源鄉自然生態農場」、「土庫鎮-回鄉米、「元長鄉-榕凱農產行」、「水林鄉-水林小黑農」、「北港鎮-我爸種的農產行」、「古坑鄉-盈盈農圃」、「古坑鄉-慧馨園農園」、「古坑鄉-谷泉咖啡」、「古坑鄉林果園」、「古坑鄉-貝克翰農場」、「古坑鄉-永興果鋪」、「西螺鎮-小紅牛番茄」、「虎尾鎮-秝豪花生」、「西螺鎮-有朝一日」、「大埤鄉-洋洋蔬果智能園區」、「麥寮鄉-月光下友善農場」、「麥寮鄉-老吳佬花生糖」以及「麥寮鄉-品安鮮物」。

縣政府今年已成功為「雲鮮農」青農媒合4家通路業者，包含台灣無印良品、裕元花園酒店、citysuper供應商代表（日紳品牌行銷）及地表最潮公司（暮暮市集），明天舉行通路拓展合作備忘錄儀式，為青農72個品項拓展市場商機，接下來將協助青農拍攝形象照與影片。

為增加餐飲業者及通路向雲林青農採購的合作機會，雲林縣政府農業處明天將在台中裕元花園酒店辦理「雲鮮農-企業採購 美味餐桌」活動，安排青農與通路業者共進午餐洽談合作，由知名主廚採用雲林食材量身打造，將雲林產地的豐饒，從色香味多元面向一道道呈現在餐桌上。