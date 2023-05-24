農路橋與農田落差1層樓高 嘉義農民怒：設計的人眼睛沾到土

嘉義縣鴨母寮排水農路橋因排水治理工程，與鄰近農田產生巨大高低差，高度約達1層樓，農機具無法進入，農民怒喊，「設計的人眼睛沾到土」當初同意排水改善，但起碼要留條路給人用；縣府水利處表示，會施作版橋讓農機具出入，也會和農民持續溝通土地徵收問題。

水利處表示，鴨母寮排水農路橋的高度依排水治理計畫設計，當初施工過程有接獲農民反映，但因經費有限還未處理，希望能做的先做，將拆除部分護欄，搭建連接引道及農田的版橋，讓農機具能進入、二期稻作順利收成，部分農民希望先徵收再施工，會持續和農民溝通。

議員姜梅紅說，鴨母寮排水農路橋連接布袋貴舍里、朴子坎後里，引道目前還沒驗收，當時沒有設計道路，造成農民出入不便，可拆除較低處部分橋側護欄，在引道及農田架設連接版橋，並徵收農地外緣3公尺土地，作為農機具出入道路，相關細節還要再協調。

農民反映，當初同意改善排水工程，沒想到設計的人連條路都沒留給人走，要徵收農地沒問題，但要先拿到錢才同意徵收，否則到時農地被徵用，沒拿到錢卻變成既成道路，就沒地方喊冤。據了解，徵收作業約需1年作業，且還要爭取預算，不確定性很高。