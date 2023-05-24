嘉市府人事異動 社會處長黃毅晨請辭

嘉義市長黃敏惠去年底順利連任，但近月市府人事異動多，前副市長陳淑慧上月離職，前交通處長鄭君健涉貪調任參議，社會處長黃毅晨以生涯另有規劃任職至月底，6月1日離職。

78年次的黃毅晨畢業於嘉南藥理科技大學社會工作學系，民國107年專門職業及技術人員考試社會工作師考試及格，曾擔任財團法人陽光社會福利基金會台南工作站社工師，今年2月9日加入嘉義市府團隊，擔任社會處長，是團隊內最年輕的政務官。

黃毅晨就職時表示，嘉義市近幾年做了很多的創新與改變，接下來將朝「全齡共享、世代宜居」方向，秉持在基層深耕、貼近民意的心，積極努力。

黃敏惠今天上午主持市務會議時宣布，黃毅晨以生涯另有規劃，任職至5月31日，6月1日離職。

嘉義市府小內閣近月人事變動多，陳淑慧輔佐黃敏惠3年多，4月16日離職，目前遺缺未補。而原交通處長鄭君健涉貪，檢方訊後新台幣10萬元交保，4月10日調任參議，市府日前宣布，職缺由高雄市政府交通局主任秘書許啟明接任，6月17日到任。