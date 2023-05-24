塵封一甲子台水嘉義中埔飲水思源紀念碑 今重揭幕

塵封近一甲子台水嘉縣中埔坪加壓站「飲水思源紀念碑」今天原碑重現揭幕，從歷史、美學與社區參與營造展新的沁迎故事牆，4面主題鐵雕傳達半世故事，社區居民與學童齊創作14幅馬賽克畫藝術牆，勘稱台灣自來水公司最美藝術圍牆新亮點。

以飲水思源紀念碑為主體，沁迎故事牆的4面主題鐵雕，由紅瓦貓工作坊黃千聞設計，嘉義鐵雕藝術家賴銘傳打造，分別傳述早年取水不易生活艱苦、陳神父募款助建自來水、居民歡欣鼓舞迎接自來水和飲水思源紀念碑光輝再現的故事。

「沁迎」主題更邀請中埔啟承文化藝術基金會董事長晉茂根惠賜墨寶，再以鐵雕落款。嘉義縣長翁章梁表示，早年老百姓取水不易，經天主教、水公司及社規師等人重新營造美化，將其變成在地具歷史意義點，盼此憶起過去用水艱困與愛心籌建歷史。

60年前，已故天主教聖言會中埔天主堂神父陳錫洵，為改善中埔鄉中埔村缺水問題，向西德援外慈善組織募款45萬元籌建自來水廠，加上嘉義縣政府、中埔鄉公所、各團體與用戶捐款共88萬元，1964年嘉義縣中埔自來水廠完工。

這段歷史事蹟卻一直塵封紀載在台水竹崎營運所中埔坪配水池場內，一座「飲水思源」紀念碑上，近一甲過去幾乎被世人遺忘，去年中埔天主堂傳協會主席鐘嘉順及魯姓教友等人倡議籌措奔走，動員近300多人齊心修復美化。

台水公司總經理李嘉榮表示，周邊藝術圍牆美輪美奐，勘稱水公司所有場域圍牆的最具特色，他是中埔人也不知道有這段故事，感恩天主教及眾人齊重現塵封紀念碑，讓故事延續流傳下去。

台水公司第五區處處長蕭淑貞說，台水僅退縮一處圍牆，讓有歷史意義的飲水思源紀念碑重現，集合眾人一點一滴美化小力量，成就眾人努力促成很美好的事，很感動。