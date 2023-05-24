守護行人 嘉市設6處行人專用時相及2處綠燈早開

嘉義市政府為守護行人安全，於交通頻繁文化路、中山路等6處路口設置實施行人專用時相，並於體育路與興業東路、垂楊路與文化路等2處實施行人綠燈早開，減低車輛與行人在路口的衝突，打造行人友善城市。

嘉義市政府逐步針對路口人本交通設施進行提升與優化改善，截至今年5月15日止，計有247處路口設有行人專用號誌(小綠人)。並於人車流量較大且人行及車行路線易交織路口實行「行人專用時相」、「行人綠燈早開」等措施。

市府交通處表示，設置「行人專用時相」、「行人綠燈早開」的主要考量為，當行人穿越路口時，易與同時相轉向車輛動線衝突較嚴重者，則採用特殊號控、時間隔離方式減少潛在交通衝突。就嘉義市經驗而言，T字型、Y字型路口加上行人較多的火車站周邊、中小學附近、大公園等，常有潛在衝突較多的情形。