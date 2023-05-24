好消息！嘉縣敬老卡坐公車免費 7月起還可搭台鐵

嘉義縣敬老卡將開放搭乘台鐵！起點或終點在嘉義縣市，就可使用點數折抵車資，縣府與台鐵已簽約，系統預計在今年7月正式上線，屆時持敬老卡、愛心卡搭車，將有客運、公車之外的新選擇，民眾年滿65歲或持有身心障礙手冊，都可上網或臨櫃申請。

社會局指出，搭配台鐵建置系統作業期程，預計7月正式上線，屆時民眾持敬老卡、愛心卡搭車，起、迄站在嘉義縣市，都可享有點數優惠。嘉義縣敬老卡、愛心卡每月提供縣民1000點數，大埔鄉、阿里山鄉民每月有1200點，憑點數全額折抵車資，讓鄉親免費搭乘公車、客運遊山玩水。

嘉義縣敬老卡、愛心卡可搭乘大眾運輸工具，包括嘉義縣公共汽車（含台灣好行路線）、幸福巴士及幸福小黃路線，包括阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、東石鄉、六腳鄉、朴子市、大林鎮、布袋鎮、義竹鄉、溪口鄉、大埔美等路線。

嘉義客運（含BRT-7211、7212、7212A及支線）、阿里山客運166路線、新營客運（白河一高鐵嘉義站、新營一布袋港、新營一好美里、新營一朴子、新營一高鐵嘉義站等線）、興南客運（大埔一玉井路線）、國光客運市區電動公車、中山幹線綠線、忠孝新民幹線紅線、光林我嘉線黃線。