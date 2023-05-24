徐巧芯質疑南市爐渣案 環保局：市府早就依法嚴懲

台北市議員徐巧芯昨針對台南市學甲爐碴案，指南市府僅簡單裁罰，無勒令停業，南市環保局表示，查辦過程並無簡單裁罰或無力管理。從賴清德到黃偉哲，兩任市長都強力執行公權力，從2015年迄今，已要求業者清除共16萬5千噸爐碴，顯示無任何掩護，也請外界莫做不實指控。

環保局指出，2015年環保局查到明祥馨公司未依經濟部公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，違法將爐碴填埋在學甲大灣段農地，就依照廢棄物清理法第39條，祭出最嚴厲的處分即廢止再利用資格，並要求業者限期改善即挖除填埋爐碴共5萬5千餘噸。

後續因發現有其他掩埋地，環保局繼續追查學甲爐碴案，且啟動全面清查。2019年環保局發現明祥馨公司在學甲區大灣段其他農地有非法填埋爐碴，於是在2020年主動檢具案卷函送給檢調，並要求業者須在180天內完成清運。

期間全程派員到場監控並直播公開清運過程，結果共挖出4萬3千餘噸，成為全國第一個完成清除填埋爐碴在農業地的縣市。剩餘工業地的爐碴，環保局則要求業者要持續清除，現挖除約6萬7800噸，後續會再監督業者清理改善進度。

環保局表示，查辦學甲爐碴案過程中，除有兩任市長前後對環保局的支持，也仰賴議會和監院的監督，讓環保局能夠強化精進。未來，對其他廢棄物任意傾倒、或是「北廢南送」的不法業者，若查緝屬實，將嚴懲決不寬貸。