人行道擺交通錐挨批更難行 嘉市府：再調整擺設方式

嘉義市民樂街緊鄰陽明醫院人行道常被違規停車，迫使行人走上馬路，市府沿著人行道架設交通錐維護安全反而讓人行道更為狹窄，時有家屬推著輪椅走在馬路上險象環生。嘉義市交通處表示，將再適當調整擺放方式，維護行人安全、防制違規停車。

民樂街巷道狹小，緊鄰私立陽明醫院，因周邊停車空間不足，標線人行道經常被違規停放機車所占據，嘉義市交通隊取締不勝其煩，交通處於是沿著人行標線擺放交通錐讓機車無法違停維護行人安全，不過，這樣反而讓原本空間就不夠的人行道顯得更狹小，經常有病患家屬推著輪椅走在馬路上人車爭道險象環生。警方曾示範推輪椅的空間足可通行，但只能單向，無法雙向行走。

市府交通處表示，將與市警局討論現行交通錐與連桿擺放方式，適當調整，在維持行人通行空間淨寬的基本前提下，防制路邊違規停車行為。