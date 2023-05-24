太陽光電板布滿七股魚塭 議員憂生態衝擊要求整體規畫

台南七股區是虱目魚、文蛤主要產地，近年來大片魚塭陸續搭起太陽光電板，環保團體擔心影響氣候、漁民擔心產量受影響；市府正做七股區鄉村地區規畫，但也彰顯魚電共生面臨的挑戰，議員認為七股地區還有虱目魚養殖及野鳥生態保育等議題，要求規畫能更全面。

都發局表示，此規畫主在透過整體鄉村資源的盤點，包括農業、環保、交通等做規畫，透過合理配置提升友善環境與生活品質。農業局長李建裕強調，政府的政策是農地農用，即使要種電也有規範，不是要做就做，會做好把關與審查責任。

七股區鄉村地區整體規畫計畫書引能源局資料指出，為推行中央能源轉型政策，七股區有日照長、無遮蔽物等優勢，成為業者爭取設置光電的重要區域，但黑琵偏好在開放水域活動，常以淺坪文蛤養殖池的小魚、小蝦為食，若設太陽能板，可能讓黑琵誤當作面波光，降落時撞受傷，也可能會誤判魚塭不存在，喪失主要食物來源致棲地減少。

計畫書中指根據水試所的研究，文蛤養殖若採漁電共生，無遮蔽組與有遮蔽組相較是1比0.73，整體生產品質下滑；但虱目魚有面板遮蔽，可穩定水質、水溫還可減少寒害損失，無遮蔽組與有遮蔽組的產量比是1比1.01，對策上建議區分特殊養殖區維護文蛤養殖和野鳥覓食棲地，以及協助導入新型型態養殖技術和設備、推廣產銷履歷等。

市議員蔡育輝說，他有親朋在大北門區養殖虱目魚，都反映採用漁電共生後產量沒增加，還會出現突變魚。市議員穎艾達利表示，實地看到許多漁電共生養殖場，太陽能板高僅2公尺，懷疑如何捕魚，以及虱目魚最受饕客喜愛的是魚腸，漁民都會在捕撈前，用船筏嚇魚，把腸子髒東西排掉，但2公尺高度，根本做不到。陳姓養殖戶說，目前採傳統捕魚，若漁電共生因有支柱，難以捕捉，虱目魚吃飼料與藻類，少陽光缺藻類，品質就不好。