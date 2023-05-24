台南版畫家夫婦用色彩說故事 山林、澎湖可以這樣美

版畫家吳鴻滄、林淑芬夫婦分別用山林、花、生肖、故事意象創作含情、快樂、純樸與深思流連的作品，用色彩說著不同感觸與故事，更有老作品與新作品對比，看出他們心情的轉換。兩人的版畫創作展正在台南市東區米馬羊藝術空間展出。

吳鴻滄是後壁區樹人國小退休老師，現為駐校藝術家及台南大學助理教授，林淑芬則是新營區新泰國小老師，也即將在8月1日退休，兩人這次的版畫創作展也特別有意義。

吳鴻滄說，近3年來遇上疫情，較少出門，都在家讀書及創作，在疫情嚴重時回雲林四湖老家，每天到海濱散步，夕陽、水草觸動創作意念，而有「鄉居秋歌」。因樹人國小位在烏樹林，這次作品中，也有蝴蝶蘭，透過細緻花瓣紋理呈現花之美，有如古典美人。

談起為何創作蝴蝶蘭，他說，去年有業者用顏色渲染蘭花，但感覺太工匠，因此創作蝴蝶蘭，其中一件作品的蘭花背景用斑駁石牆來襯托，代表著「生機」。「島嶼」創作靈感來自澎湖，澎湖ˇ翁北季風強勁，看起來有不安定感，但居民卻很自得其樂，因此以蓮蓬為底托著代表澎湖的玄武岩，這一作品花了1年才完成，過程中就為了蓮梗是粗還是細想了很久，最後決定用細梗，意涵「不安定中的安定」。

吳鴻滄喜歡阿里山，作品中的多幅山林之歌作品，用色彩說出他心中的阿里山，有倒影的「妹潭印象」，而塔山夕照作品用嘉南平原呈現夕陽美景，圖中有扁柏從中呼應，就如音樂律動，唱著山林之歌。展中也有幅20 年前拿下南瀛獎的作品「牽掛」，以呼應近期作品，吳鴻滄說，自己的創作已從鄉土的悲歡離合的沉寂，轉為知足常樂，由執著轉為淡然，生活得更快樂。

林淑芬展出坐品中，有12年來每年創作的年曆版畫，其中5次獲得全國首獎，也從作品中看到林淑芬的心情轉換，由傳統轉為多元、快樂，色彩也更為豐富；其中2019年豬年的年曆是轉折點，用玉山、藍鵲、杜鵑來襯托豬年的喜樂與滿足。