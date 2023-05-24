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台南版畫家夫婦用色彩說故事 山林、澎湖可以這樣美

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
版畫家吳鴻滄、林淑芬夫婦舉辦創作展，引領藝友感受自然的故事。圖／吳鴻滄提供
版畫家吳鴻滄、林淑芬夫婦舉辦創作展，引領藝友感受自然的故事。圖／吳鴻滄提供

版畫家吳鴻滄、林淑芬夫婦分別用山林、花、生肖、故事意象創作含情、快樂、純樸與深思流連的作品，用色彩說著不同感觸與故事，更有老作品與新作品對比，看出他們心情的轉換。兩人的版畫創作展正在台南市東區米馬羊藝術空間展出。

吳鴻滄是後壁區樹人國小退休老師，現為駐校藝術家及台南大學助理教授，林淑芬則是新營區新泰國小老師，也即將在8月1日退休，兩人這次的版畫創作展也特別有意義。

吳鴻滄說，近3年來遇上疫情，較少出門，都在家讀書及創作，在疫情嚴重時回雲林四湖老家，每天到海濱散步，夕陽、水草觸動創作意念，而有「鄉居秋歌」。因樹人國小位在烏樹林，這次作品中，也有蝴蝶蘭，透過細緻花瓣紋理呈現花之美，有如古典美人。

談起為何創作蝴蝶蘭，他說，去年有業者用顏色渲染蘭花，但感覺太工匠，因此創作蝴蝶蘭，其中一件作品的蘭花背景用斑駁石牆來襯托，代表著「生機」。「島嶼」創作靈感來自澎湖，澎湖ˇ翁北季風強勁，看起來有不安定感，但居民卻很自得其樂，因此以蓮蓬為底托著代表澎湖的玄武岩，這一作品花了1年才完成，過程中就為了蓮梗是粗還是細想了很久，最後決定用細梗，意涵「不安定中的安定」。

吳鴻滄喜歡阿里山，作品中的多幅山林之歌作品，用色彩說出他心中的阿里山，有倒影的「妹潭印象」，而塔山夕照作品用嘉南平原呈現夕陽美景，圖中有扁柏從中呼應，就如音樂律動，唱著山林之歌。展中也有幅20 年前拿下南瀛獎的作品「牽掛」，以呼應近期作品，吳鴻滄說，自己的創作已從鄉土的悲歡離合的沉寂，轉為知足常樂，由執著轉為淡然，生活得更快樂。

林淑芬展出坐品中，有12年來每年創作的年曆版畫，其中5次獲得全國首獎，也從作品中看到林淑芬的心情轉換，由傳統轉為多元、快樂，色彩也更為豐富；其中2019年豬年的年曆是轉折點，用玉山、藍鵲、杜鵑來襯托豬年的喜樂與滿足。

「等候天明」是林淑芬的大型創作，以法國小說《小王子》中的虛構小行星B612號為概念，畫中有搖椅上睡覺的老母親、木棉花以及有著眼睛、手的樹木。她說，小王子每天撿橡木種子，種子落地後長起來就像手，因有靈魂就畫上眼睛，就如星球呵護著母親，也代表著自己守護母親的心。淑芬老師的作品還有貓頭鷹、花徑等，看到了繽紛之美。展期至5月28日。

版畫家吳鴻滄以家鄉四湖之美創作「鄉居秋歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以家鄉四湖之美創作「鄉居秋歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以阿里山為發想，創作「山林之歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以阿里山為發想，創作「山林之歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家林淑美創作大幅作品「等候天明」，是表達守護母親的心。記者鄭惠仁／攝影
版畫家林淑美創作大幅作品「等候天明」，是表達守護母親的心。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以家鄉四湖之美創作「鄉居秋歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以家鄉四湖之美創作「鄉居秋歌」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以澎湖為發想，創作「島嶼」。記者鄭惠仁／攝影
版畫家吳鴻滄以澎湖為發想，創作「島嶼」。記者鄭惠仁／攝影

林淑芬 澎湖 蝴蝶

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