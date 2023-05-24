工程施工不便民 張麗善要求改善

雲林縣道154乙線莿桐段封路進行拓寬工程，須繞道產業道路，居民反映車流量大導致事故頻傳、改道告示不明確，縣府昨天開協調會表示，持續與附近地主溝通施設便道；另，西螺鎮魚寮1號橋改建原定4月完工卻延宕，因靠近西螺果菜市場屬要道，民眾陳情，縣長張麗善昨會勘要求7月底前一定要完工。

莿桐鄉長廖秋蓉說，154乙線3月起封路，這段期間她就到場關心超過10件車禍。

縣府工務處指出，會持續溝通取得同意來做便道，改道告示不明確部分要求承包商一一改善。

魚寮1號橋2年多前開始改建，西螺鎮長廖秋萍說，民眾疑問「究竟何時才要通車？」。工務處長汪令堯解釋，配合電力及電信電桿遷移，加上原物料不斷上漲，廠商遇資金調度問題才會拖延。張麗善說，代表向民眾致歉，有開罰廠商也限期完工。