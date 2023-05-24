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阿里山森鐵「福森號」試車出軌 將重試再驗收
行政院長陳建仁前天體驗搭乘阿里山森林鐵路全新檜木車廂「福森號」，但福森號昨天在阿里山試車，行經阿里山青年活動中心附近壓到石頭出軌，無人受傷，經研判疑似1顆道碴碎石掉入主軌和護軌中間縫隙導致；阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，福森號將再次試車驗收，拚下半年如期上路。
林鐵處指出，發生意外的神木車站到二萬坪車站間尚未對外開放，僅工程車行駛，事故沒影響遊客的正班列車，會盡快提出事故報告。
福森號共6個車廂，目前各半分別在山下和山上試車，昨上午10點42分福森號通過臨近阿里山青年活動中心的平交道，要往二萬坪車站，約於67公里處車廂突然搖晃傳「咔咔」聲後出軌。
林鐵處表示，護軌內有道碴石頭造成第2節車廂第1組轉向架車輪出軌，中午12點40完成復軌，車廂後續拖回車庫，初步檢查外觀發現車輛的連接器損壞，出軌和車廂本身無關，今將做事故車廂構件安全檢修，釐清結構損傷情形，加強軌道巡檢。
由於此原為福森號在阿里山支線最後一趟試運轉，林鐵處將再次試車完成驗收，拚6月試車報告送交通部。
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