南市規畫七股區 議員籲把關種電

台南七股區是虱目魚、文蛤主要產地，近年來大片魚塭陸續搭起太陽光電板，南市府正進行七股鄉村地區整體規畫，計畫書引用研究提及可設文蛤養殖專區，達到產量與黑面琵鷺覓食的平衡，但虱目魚並不因種電產量減少；有議員對此存疑，要求規畫更全面、別讓種電無限上綱。市府表示，會做好把關。

南市都發局表示，鄉村地區規畫主要盤點包括農業、環保、交通等資源，透過合理配置提升友善環境與生活品質；農業局長李建裕說，政府的政策是農地農用，即使要種電也有規範，不是要做就做，會做好把關與審查的責任。

市府去年啟動辦理11個行政區的鄉村地區整體規畫，七股區計畫書引用能源局資料指出，七股有日照長、無遮蔽物等優勢，成為業者爭取設置光電的重要區域，而黑琵偏好在開放水域活動，常以淺坪文蛤養殖池的小魚、小蝦為食，太陽能板可能讓黑琵誤當作水面波光，降落時撞受傷，也可能誤判魚塭不存在，喪失食物來源導致棲地減少。

計畫書也指出，根據水試所研究，文蛤養殖若採漁電共生，無遮蔽組與有遮蔽組的產量相較是1比0.73，整體生產品質下滑，對策上建議區分「特殊養殖區」維護文蛤養殖和野鳥覓食棲地，以及協助導入新型型態養殖技術和設備等，不過虱目魚有面板遮蔽可穩定水質、水溫，減少寒害損失，無遮蔽組與有遮蔽組的產量比是1比1.01。

市議員蔡育輝說，親友在大北門區養虱目魚都反映採用漁電共生後產量沒增加，還會出現突變魚；市議員穎艾達利表示，實地看到許多漁電共生養殖場太陽能板高僅2公尺，漁民捕撈前會用船筏嚇魚把腸子髒東西排掉，但這高度根本做不到。陳姓養殖戶認為，漁電共生少陽光缺藻類，虱目魚品質就不好。