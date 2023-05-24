快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市規畫七股區 議員籲把關種電

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
南市府正進行七股鄉村地區整體規畫，有議員要求別讓種電無限上綱。圖為七股大型光電案場。圖／聯合報系資料照片
南市府正進行七股鄉村地區整體規畫，有議員要求別讓種電無限上綱。圖為七股大型光電案場。圖／聯合報系資料照片

台南七股區是虱目魚、文蛤主要產地，近年來大片魚塭陸續搭起太陽光電板，南市府正進行七股鄉村地區整體規畫，計畫書引用研究提及可設文蛤養殖專區，達到產量與黑面琵鷺覓食的平衡，但虱目魚並不因種電產量減少；有議員對此存疑，要求規畫更全面、別讓種電無限上綱。市府表示，會做好把關。

南市都發局表示，鄉村地區規畫主要盤點包括農業、環保、交通等資源，透過合理配置提升友善環境與生活品質；農業局長李建裕說，政府的政策是農地農用，即使要種電也有規範，不是要做就做，會做好把關與審查的責任。

市府去年啟動辦理11個行政區的鄉村地區整體規畫，七股區計畫書引用能源局資料指出，七股有日照長、無遮蔽物等優勢，成為業者爭取設置光電的重要區域，而黑琵偏好在開放水域活動，常以淺坪文蛤養殖池的小魚、小蝦為食，太陽能板可能讓黑琵誤當作水面波光，降落時撞受傷，也可能誤判魚塭不存在，喪失食物來源導致棲地減少。

計畫書也指出，根據水試所研究，文蛤養殖若採漁電共生，無遮蔽組與有遮蔽組的產量相較是1比0.73，整體生產品質下滑，對策上建議區分「特殊養殖區」維護文蛤養殖和野鳥覓食棲地，以及協助導入新型型態養殖技術和設備等，不過虱目魚有面板遮蔽可穩定水質、水溫，減少寒害損失，無遮蔽組與有遮蔽組的產量比是1比1.01。

市議員蔡育輝說，親友在大北門區養虱目魚都反映採用漁電共生後產量沒增加，還會出現突變魚；市議員穎艾達利表示，實地看到許多漁電共生養殖場太陽能板高僅2公尺，漁民捕撈前會用船筏嚇魚把腸子髒東西排掉，但這高度根本做不到。陳姓養殖戶認為，漁電共生少陽光缺藻類，虱目魚品質就不好。

文蛤 議員 種電 野鳥 黑面琵鷺

延伸閱讀

養禽產業規畫升級補助至月底 南市籲業者速申請

南市老人健保全免 但高所得家屬扶養要注意了！

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

有影無？南市東山公所下月洽公 免費芒果冰沙供消暑

相關新聞

南市規畫七股區 議員籲把關種電

台南七股區是虱目魚、文蛤主要產地，近年來大片魚塭陸續搭起太陽光電板，南市府正進行七股鄉村地區整體規畫，計畫書引用研究提及...

太陽光電板布滿七股魚塭 議員憂生態衝擊要求整體規畫

台南七股區是虱目魚、文蛤主要產地，近年來大片魚塭陸續搭起太陽光電板，環保團體擔心影響氣候、漁民擔心產量受影響；市府正做七...

台南版畫家夫婦用色彩說故事 山林、澎湖可以這樣美

版畫家吳鴻滄、林淑芬夫婦分別用山林、花、生肖、故事意象創作含情、快樂、純樸與深思流連的作品，用色彩說著不同感觸與故事，更...

工程施工不便民 張麗善要求改善

雲林縣道154乙線莿桐段封路進行拓寬工程，須繞道產業道路，居民反映車流量大導致事故頻傳、改道告示不明確，縣府昨天開協調會...

阿里山森鐵「福森號」試車出軌 將重試再驗收

行政院長陳建仁前天體驗搭乘阿里山森林鐵路全新檜木車廂「福森號」，但福森號昨天在阿里山試車，行經阿里山青年活動中心附近壓到...

南市老人健保全免 但高所得家屬扶養要注意了！

台南市今年7月起開辦老人健保費全額補助，但有排富，社會局今天提醒，每年5月份為報稅期間，長輩如被申報為扶養對象，申報人所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦