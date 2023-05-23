養禽產業規畫升級補助至月底 南市籲業者速申請

農委會公告「輔導養禽場禽舍改建升級補助作業要點」，5月31日受理將截止，台南市政府農業局呼籲業者把握期限，速向轄區公所申請。

農業局說，日來缺蛋危機，讓養禽業者能由農委會補助經費挹注，協助改建以提升禽舍的設施設備，使養禽場導入養禽設施（備）現代化，藉此轉機打造產業競爭力。

農業局長李建裕表示，南市在養雞、鴨、鵝產業，分別居全國第二、第五、第三，可說是舉足輕重，為提升養禽產業競爭力，農委會公告補助作業要點中，補助對象為飼養規模5萬隻以下養禽畜牧場登記場或飼養登記場（鵪鶉飼養規模為10萬隻以下），補助項目依禽種種類不同需申請品項亦有不同；包含陸禽（雞、火雞、鴕鳥和鵪鶉）及水禽（鴨、鵝），肉禽、蛋禽及種禽等所有禽種類別皆有含括，在禽舍結構以密閉式水簾禽舍及非開放式禽舍二擇一，並須同時申請籠具設備或自動化機械生產設備等項目，透過禽場改建可以提升養禽場飼養效率及生物安全防疫成效，改善禽舍環境衛生及雞糞去化，業者如有疑問可在5月底前洽詢在地區公所或電洽（06）6326301農業局畜產科。