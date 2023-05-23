南市老人健保全免 但高所得家屬扶養要注意了！

台南市今年7月起開辦老人健保費全額補助，但有排富，社會局今天提醒，每年5月份為報稅期間，長輩如被申報為扶養對象，申報人所得稅率未超過5%(含5%)，才符合健保補助之資格。

社會局表示，老人健保補助條件之一為最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%(含5%)，市府針對符合資格民眾，以最便民的方式提供免申請、免退保及免辦理的便民服務。「免申請」民眾不用提出申請、「免退保」不用至投保單位辦理退保、「免辦理」由市政府按月篩選名冊直接向健保署繳納健保費，長者及家屬無須舟車奔波，讓長者享受福利更有感。

社會局說，所得稅率是以110年度綜合所得稅為準，依財政部最新的綜所稅課稅級距分為5%、12%、20%、30%及40%等5個級距，其中5%課稅級距金額為110年度綜合所得淨額54萬以下。社會局提醒，依據民法及所得稅法相關規定，受親屬申報扶養，納稅義務可依相關規定享有減稅的優惠，目前為111年度綜合所得稅報申報期間，長輩若受高所得者(綜合所得稅核定稅率超過5%)申報為扶養親屬，將會影響下一年度健保補助資格。

有許多市民關心自己即將屆滿65歲的補助流程，社會局指出符合補助資格對象，會按月造冊並送健保署辦理減免補助，民眾可於次月底洽投保單位查詢減免情形。社會局舉例，阿水伯符合補助資格並將於7月15 日年滿65歲，市政府將從 8 月起補助健保費用，健保署會在 9 月下旬將繳款單寄給阿水伯的投保單位，阿水伯可向投保單位查詢健保費減免金額。

民眾如有相關問題可洽台南市政府社會局老人福利科06-2991111轉8353、8354或戶籍所在地區公所社會課，或逕至到台南市政府社會局網站查詢。