北港「蘇小妹」住破舊竹筒厝 行善義工團協助蓋新家

雲林縣北港國小女童「蘇小妹」，從小父母異離，和年近7旬的爺爺同住在破舊的竹筒厝，家境清寒，因有持分部分土地無法申請低收，經里長蔡榮修透過縣府社會處奔走協助後，寶島行善義工團前往了解後，發現這棟古早竹筒泥巴瓦平房，外部磚牆龜裂嚴重，屋頂塌陷，居住有危險性，號召義工將於本月底開工修建，讓蘇小妹妹有個舒適安全的家。

雲林縣北港鎮溝皂里最近才為一名年近八旬的蔡老先生和兩名重度智障兒子住在破舊房舍中，經里長蔡榮修拍攝愛的短片上網傳播，獲社會熱烈回響，為老人家重建新家，溫馨故事才落幕，同樣溝皂里的一位蘇小妹妹和阿公一樣住在破舊竹筒厝的故事又上演。

里長蔡榮修說，目前讀四年級的「蘇小妹」，因蘇家是邊緣戶，出生不久父母異離，靠著爺爺打零工相依為命，爺孫住在一棟破舊的竹筒仔厝內，遇雨漏水，蘇小妹也沒有書桌做功課，境遇堪憐。

蔡里長通報縣府社會處，經社會處轉請寶島行善義工團協助，義工團派員前往查勘，發現蘇小妹居住房子為古早竹筒泥巴瓦房，且多處牆面龜裂損壞，屋頂見天，天花板搖搖欲墜，居住確有危險性，決定於本月底動工拆除重建，為蘇小妹打造一個溫馨的新家。