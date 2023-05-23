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田中央架網「抓鳥」你知道觸法了嗎？抓到這類恐涉刑責

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。圖／雲林縣政府提供
最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。圖／雲林縣政府提供

最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，驚呼「這是要抓鳥嗎？」有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。據了解，這是有些農民為了防止鳥類危害農作物而架設，但不論動機是有意還是無心，縣府表示，擅在田間架設鳥網已經觸法，以人道方式驅趕為宜。

縣府農業處統計，今年至目前已經接獲民眾通報崙背、莿桐、斗南、二崙、水林及大埤等鄉鎮，發生8件私架鳥網情形，稽查人員會同警方到場處理後發現部分農民不清楚法規，經勸導後已立即拆除，再三提醒農友勿再施設，小心觸法。

農業處長魏勝德表示，私架鳥網或設置陷阱均已涉及違反野生動物保育法規定，如果獵捕到的是一般類野生動物，將面臨6萬元至30萬元罰鍰，如果是保育類野生動物罰則會更高，可能面臨6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

農友苦惱反映，野生鳥類是農作物的頭號殺手，若不出此下策，難以保護如期生長；農業處建議可以架設稻草人、施放老鷹風箏，或用驅鳥器，吊掛彩帶、廢光碟等作法警示，適時放鞭炮嚇阻，或在果園架設防護網罩、果實套袋等，都是比較人道的方式。

農民 保育類野生動物

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