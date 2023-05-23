7月開辦補助長者健保費 台南提供「三免」服務
台南7月起將在排富條件下，對65歲以上長者及55歲以上原住民補助健保費用，每人每月最高額度826元，且將提供「免申請、免退保、免辦理」服務，讓長者及家屬免於奔波。
台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，台南市7月起開辦老人健保費補助，對設籍台南市滿1年的65歲以上長者或55歲以上原住民、最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%（含5%），且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助健保費每人每月自付額最高補助新台幣826元。
社會局提醒，每年5月報稅期間，長者如被申報為扶養對象，申報人所得稅率未超過5%（含5%），才符合健保補助資格。
市府也將提供免申請、免退保及免辦理的「三免」便民服務；「免申請」是民眾不用提出申請，「免退保」不用至投保單位辦理退保，「免辦理」由市府按月篩選名冊直接向健保署繳納健保費，長者及家屬不必舟車奔波。
社會局表示，符合補助資格對象，市府將按月造冊並送健保署辦理減免補助，民眾可於隔月底向投保單位查詢減免情形。
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