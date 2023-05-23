快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

宣導水域安全 黃偉哲：台南以零溺水為目標

中央社／ 台南23日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／翻攝
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／翻攝

時序入夏，台南市政府今天宣導水域安全，強化防溺警覺觀念；台南市長黃偉哲表示，人命關天，一個都不能少，台南以零溺水為目標。

黃偉哲今天在水域安全宣導記者會指出，台南市2019年至2021年曾創下水域零事故紀錄，近期因旱象持續，許多人可能減少水域安全意識；過往紀錄顯示，常發生水域安全就是固定幾個地方，市民應多加注意。

黃偉哲表示，近幾天強降雨，河川水量變得較豐沛，天氣也會變熱，戲水應更小心，市府將檢視水域安全防範設施，市民也應配合建立正確安全觀念。

台南市政府發布新聞稿指出，以往溺水事件發生時間，集中在6月至8月間週末下午時段，溺水地點主要在溪河流、水池及海邊等，溺水原因多是對開放性水域環境認識不足及反應不及。

市府將加強各水域巡查頻率，重新檢視警示標語、救生設備等，且強化市民防溺常識，選擇安全合格的戲水地點，確保自身安全。

市府體育局表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情消退，學校游泳教學陸續恢復正常，各校也安排水域安全知能課程，建立正確水域觀念，且輔導偏遠或山區學校申請親水體驗池計畫，讓學生在校內游泳教學，減少城鄉設備資源差距。

溺水 黃偉哲

延伸閱讀

台南玉井虎頭山運動公園改善 黃偉哲期待成山區新亮點

影／力挺侯友宜 謝龍介酸賴清德「也欠我一個道歉」

台南推溪北小旅行 新營甜蜜節6月初登場

被點im.B詐騙關係人 陳正修喊冤：政治人物操作要有良心

相關新聞

田中央架網「抓鳥」你知道觸法了嗎？抓到這類恐涉刑責

最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，驚呼「這是要抓鳥嗎？」有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。據了解，這...

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

今年從南到北文蛤大量死亡，立委蘇治芬今天會同漁業署和水試所到台西、口湖會勘，並和養蛤3、40年的資深業者共同「會診」，從...

陳建仁剛搭完「福森號」 今阿里山最終試車驚傳壓到石頭出軌

行政院長陳建仁昨天剛搭乘阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」體驗，今天10點40分左右驚傳在通過阿里山青年活動中心後壓到石頭...

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

嘉義縣東石鄉臥龍橋獲中央補助1億4千多萬元經費興建新橋，2021年9月動工，因工程延宕，再度延期到6月12日，日前民眾驚...

北港「蘇小妹」住破舊竹筒厝 行善義工團協助蓋新家

雲林縣北港國小女童「蘇小妹」，從小父母異離，和年近7旬的爺爺同住在破舊的竹筒厝，家境清寒，因有持分部分土地無法申請低收，...

戲水高峰集中在6至8月 台南體育局教防溺5步

時序入夏，各項水域活動都互續展開，為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天下午舉辦水域安全宣導記者會，永康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦