宣導水域安全 黃偉哲：台南以零溺水為目標

時序入夏，台南市政府今天宣導水域安全，強化防溺警覺觀念；台南市長黃偉哲表示，人命關天，一個都不能少，台南以零溺水為目標。

黃偉哲今天在水域安全宣導記者會指出，台南市2019年至2021年曾創下水域零事故紀錄，近期因旱象持續，許多人可能減少水域安全意識；過往紀錄顯示，常發生水域安全就是固定幾個地方，市民應多加注意。

黃偉哲表示，近幾天強降雨，河川水量變得較豐沛，天氣也會變熱，戲水應更小心，市府將檢視水域安全防範設施，市民也應配合建立正確安全觀念。

台南市政府發布新聞稿指出，以往溺水事件發生時間，集中在6月至8月間週末下午時段，溺水地點主要在溪河流、水池及海邊等，溺水原因多是對開放性水域環境認識不足及反應不及。

市府將加強各水域巡查頻率，重新檢視警示標語、救生設備等，且強化市民防溺常識，選擇安全合格的戲水地點，確保自身安全。

市府體育局表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情消退，學校游泳教學陸續恢復正常，各校也安排水域安全知能課程，建立正確水域觀念，且輔導偏遠或山區學校申請親水體驗池計畫，讓學生在校內游泳教學，減少城鄉設備資源差距。