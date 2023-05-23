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台南電器行老闆盧榮貴 連四年送中小學績優畢業生紅包

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市北青電器行老闆盧榮貴（左）送新市國中成績優異畢業生紅包，圖／盧榮貴提供
台南新市北青電器行老闆盧榮貴（左）送新市國中成績優異畢業生紅包，圖／盧榮貴提供

台南市新市區北青電器行負責人盧榮貴，今天拜訪區內三所國中小送紅包給表現優異的畢業生，作為畢業賀禮，三校校長代表接受，已連送四年紅包。盧榮貴說，自小家貧唸書不容易，如今稍有能力，決定回饋鄉里，成立「北青教育獎學金」，獎勵優秀畢業生升學，用功念書。

盧榮貴是新市國小家長會榮譽會長，為鼓勵學生上進，設立「北青教育獎學金」，與新市國中、新市國小及大社國小簽約，每年捐贈獎學金給各畢業班1位優秀的畢業生，每人2000元。

盧榮貴表示，希望鼓勵優秀的學子不放棄學習，繼續努力上學，「只要自己還有能力，獎學金每年都會繼續頒發。」

代表學生接受的新市國中校長薛英斌說，感謝盧榮貴對教育的貢獻及對孩子的鼓勵。盧榮貴說，他小時候家境貧寒，新市國小畢業後就離家半工半讀開始外出人生，後來回新市開設北青電器行，在自己小孩上學後，也陸續擔任新市國小、新市國中的家長會長，希望在有能力時支持學校教育，讓孩子有更好的學習與成長環境。

紅包 台南 升學

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