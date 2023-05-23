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雲林新增5條健康步道 完成任務可獲抽獎資格

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斗六藝術水岸園區是平假日親子同遊踏青的好去處，3處感應點步道長度約600公尺，慢行大約需10分鐘。圖／雲林縣政府提供
斗六藝術水岸園區是平假日親子同遊踏青的好去處，3處感應點步道長度約600公尺，慢行大約需10分鐘。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府鼓勵民眾運動，今年陸續建置5條新的健康步道，目前縣內已有口湖鄉、古坑鄉、虎尾鎮、斗六市、斗南鎮、北港鎮、林內鄉7鄉鎮市共8條步道讓民眾輕鬆健走，縣府趁勢推出走步道抽獎活動，民眾在6月4日前完成步道任務，就可獲得抽獎資格。

雲林縣政府計畫處副處長廖珉峰指出，除原有口湖椬梧滯洪池、虎尾農博公園、古坑華山步道，雲林縣今年新增斗南田徑場、北港運動公園、斗六藝術水岸園區、林內驛站、雲夢湖共五條步道。

斗南田徑場步道長度約900公尺；北港運動公園步道長度有200公尺，因為園內設施非常豐富，來步道散步之餘，也可以一道使用彈跳床、溜滑梯、搖搖馬、攀爬架以及盪鞦韆等設施，非常適合親子旅遊。

斗六藝術水岸園區是平假日親子同遊踏青的好去處，3處感應點步道長度約600公尺，慢行大約需10分鐘；林內驛站步道長度約300公尺，原是寶隆紙廠的辦公廳舍，園區內有大草坪、生態池、宛如霍爾的移動城堡的巨大紙漿槽，是熱門的拍照景點；雲夢湖步道是雲林科技大學八景的代表之一，步道長度約800公尺，沿著湖邊走一圈能欣賞美景，非常適合民眾來此悠閒地散散步、放鬆身心。

雲林縣政府為培養民眾運動習慣，促進身體健康，建置雲林健康步道APP，民眾可下載註冊使用，即日起至6月4日完成雲林步道任務，可以獲得雲林幣、參加抽獎活動，活動詳情請見：https://lohasnet.tw/YunlinHealthTrail/?utm_source=facebook&utm_medium=post_230515&utm_campaign=YunlinHealthTrail

林內驛站步道長度約300公尺，原是寶隆紙廠的辦公廳舍，園區內有大草坪、生態池、宛如霍爾的移動城堡的巨大紙漿槽，是熱門的拍照景點。圖／雲林縣政府提供
林內驛站步道長度約300公尺，原是寶隆紙廠的辦公廳舍，園區內有大草坪、生態池、宛如霍爾的移動城堡的巨大紙漿槽，是熱門的拍照景點。圖／雲林縣政府提供
雲夢湖步道是雲林科技大學八景的代表之一，步道長度約800公尺，沿著湖邊走一圈能欣賞美景，非常適合民眾來此悠閒地散散步、放鬆身心。圖／雲林縣政府提供
雲夢湖步道是雲林科技大學八景的代表之一，步道長度約800公尺，沿著湖邊走一圈能欣賞美景，非常適合民眾來此悠閒地散散步、放鬆身心。圖／雲林縣政府提供

雲林 運動 北港

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