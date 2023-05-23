快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年台南、彰化、雲林所有產蛤地都發生大量文蛤死亡，連不易死亡的蛤苗才養了3個月也全軍覆沒，更是前所未見。記者蔡維斌／攝影
今年台南、彰化、雲林所有產蛤地都發生大量文蛤死亡，連不易死亡的蛤苗才養了3個月也全軍覆沒，更是前所未見。記者蔡維斌／攝影

今年從南到北文蛤大量死亡，立委蘇治芬今天會同漁業署和水試所到台西、口湖會勘，並和養蛤3、40年的資深業者共同「會診」，從極端氣候影響水質到魚塭溫度和盬度控管，最後仍「考倒老師父」難以找出確切原因；蘇治芬除要求中央啟動災害救助，並將以專案邀國內專家和業者再研究，找出解方研擬對策，否則年年蛤災心血泡湯也不是辦法。

「養40多年文蛤沒像今年這樣！」台西公認養蛤老師父黃良安以多年經驗判斷可能是空氣汙染帶來酸雨有關，因每次下雨就傳出災情，大家能用的消毒品都用遍了，但仍藥石罔顧，文蛤照死，前幾年他打了3口井應付下雨時調解水質溫度和鹽度，才讓他安然過酸雨「殺手」，收成都在8、9成以上，但今年死亡量卻達8、9成，令他不解，真是「考倒老師仔」，連很多人來求援，他也束手無策。

捧起大把蛤苗屍的台西鄉代陳文求等人也說，今年不僅成蛤大量死亡，連不易死亡的蛤苗也幾乎全軍覆沒，對抗蛤災底土的消毒、日曬，他們一樣都沒少，但文蛤照樣死，極端氣候很可怕，但到底原因為何，希望有關單位能給答案。

立委蘇治芬今天會同漁業署養殖漁業組長陳建佑、水試所且理研究員林志訓、 雲林縣議員顏嘉葦、台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富、台西養殖協會理事長林源泉及台西、口湖鄉公所等會勘。

林志訓指出，造成蛤死原因很多，但主要和暴雨造成水質鹽度和溫度瞬間產生變化有關，尤其忽雨忽熱，底土有機質容易質變，業者若來不及引水補充或打水車穩定水質，只要部分文蛤死亡，很容易擴散到整池，像每年過年後溫度不斷升高，死亡也明顯增加，但確切原因仍需作深度調查。

黃良安以數十年養蛤經驗，也認同此說法，他說，前幾年他每逢下雨特別用心控管水質，死亡量就沒那麼慘。蘇治芬表示，文蛤死亡幾乎年年發生，極端氣候影響魚塭盬淡水濃度，甚至和養殖密度也有關，很多因素會讓業者無所適從，這種情況既成常態災害，希望將由業者和專家再討論出對策甚或輔導轉型，否則常此下去「看天吃飯」也不是辦法。

整池死光的文蛤池開始整池，耕耘機踩過密密麻麻的死蛤整地。記者蔡維斌／攝影
整池死光的文蛤池開始整池，耕耘機踩過密密麻麻的死蛤整地。記者蔡維斌／攝影
近來蛤死嚴重，台西養殖區許多排水堤岸都被死亡文蛤鋪蓋。記者蔡維斌／攝影
近來蛤死嚴重，台西養殖區許多排水堤岸都被死亡文蛤鋪蓋。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬（右二）會同漁業署、水試所和業者會勘，並對年年上演的文蛤大量死亡尋求對策。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬（右二）會同漁業署、水試所和業者會勘，並對年年上演的文蛤大量死亡尋求對策。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬（蹲者左四）會同漁業署、水試所和業者會勘，並對年年上演的文蛤大量死亡尋求對策。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬（蹲者左四）會同漁業署、水試所和業者會勘，並對年年上演的文蛤大量死亡尋求對策。記者蔡維斌／攝影
公認台西養蛤老師父的黃良安被問到有何對策，也一臉苦笑說「實在有步用到沒步囉！」。記者蔡維斌／攝影
公認台西養蛤老師父的黃良安被問到有何對策，也一臉苦笑說「實在有步用到沒步囉！」。記者蔡維斌／攝影

文蛤 水質 蘇治芬

延伸閱讀

雲林台西文蛤大量死亡 縣府水試所會勘找原因

北港溪剷3公里野林 打造雲林最大的河畔草原

蘇治芬到三重陪彭佳芸掃街 拚立委黨內初選

蔡英文3年前贈匾給朝天宮 今天才揭匾原因曝光

相關新聞

田中央架網「抓鳥」你知道觸法了嗎？抓到這類恐涉刑責

最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，驚呼「這是要抓鳥嗎？」有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。據了解，這...

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

今年從南到北文蛤大量死亡，立委蘇治芬今天會同漁業署和水試所到台西、口湖會勘，並和養蛤3、40年的資深業者共同「會診」，從...

陳建仁剛搭完「福森號」 今阿里山最終試車驚傳壓到石頭出軌

行政院長陳建仁昨天剛搭乘阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」體驗，今天10點40分左右驚傳在通過阿里山青年活動中心後壓到石頭...

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

嘉義縣東石鄉臥龍橋獲中央補助1億4千多萬元經費興建新橋，2021年9月動工，因工程延宕，再度延期到6月12日，日前民眾驚...

北港「蘇小妹」住破舊竹筒厝 行善義工團協助蓋新家

雲林縣北港國小女童「蘇小妹」，從小父母異離，和年近7旬的爺爺同住在破舊的竹筒厝，家境清寒，因有持分部分土地無法申請低收，...

戲水高峰集中在6至8月 台南體育局教防溺5步

時序入夏，各項水域活動都互續展開，為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天下午舉辦水域安全宣導記者會，永康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦