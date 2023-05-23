文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

今年從南到北文蛤大量死亡，立委蘇治芬今天會同漁業署和水試所到台西、口湖會勘，並和養蛤3、40年的資深業者共同「會診」，從極端氣候影響水質到魚塭溫度和盬度控管，最後仍「考倒老師父」難以找出確切原因；蘇治芬除要求中央啟動災害救助，並將以專案邀國內專家和業者再研究，找出解方研擬對策，否則年年蛤災心血泡湯也不是辦法。

「養40多年文蛤沒像今年這樣！」台西公認養蛤老師父黃良安以多年經驗判斷可能是空氣汙染帶來酸雨有關，因每次下雨就傳出災情，大家能用的消毒品都用遍了，但仍藥石罔顧，文蛤照死，前幾年他打了3口井應付下雨時調解水質溫度和鹽度，才讓他安然過酸雨「殺手」，收成都在8、9成以上，但今年死亡量卻達8、9成，令他不解，真是「考倒老師仔」，連很多人來求援，他也束手無策。

捧起大把蛤苗屍的台西鄉代陳文求等人也說，今年不僅成蛤大量死亡，連不易死亡的蛤苗也幾乎全軍覆沒，對抗蛤災底土的消毒、日曬，他們一樣都沒少，但文蛤照樣死，極端氣候很可怕，但到底原因為何，希望有關單位能給答案。

立委蘇治芬今天會同漁業署養殖漁業組長陳建佑、水試所且理研究員林志訓、 雲林縣議員顏嘉葦、台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富、台西養殖協會理事長林源泉及台西、口湖鄉公所等會勘。

林志訓指出，造成蛤死原因很多，但主要和暴雨造成水質鹽度和溫度瞬間產生變化有關，尤其忽雨忽熱，底土有機質容易質變，業者若來不及引水補充或打水車穩定水質，只要部分文蛤死亡，很容易擴散到整池，像每年過年後溫度不斷升高，死亡也明顯增加，但確切原因仍需作深度調查。