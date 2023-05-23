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不畏先天疾病仍樂觀學習 吳冠庭獲總統教育獎

中央社／ 嘉義市23日電

嘉義市北興國中學生吳冠庭即使罹患先天性肌肉萎縮，仍秉持永不放棄精神，樂觀學習，並以「如果人生是一道證明題，你自己，就是最好的答案」為座右銘，今年獲得總統教育獎。

嘉義市政府教育處今天發布新聞稿，北興國中表示，三年級學生吳冠庭的學習生涯中，最感謝的就是父母親，自小罹患先天性肌肉萎縮的他，上下學都是由父母親開車接送，並抱上車或下車。吳冠庭也曾經埋怨過身體並不能像一般人一樣自由奔跑，但也捨不得母親難過，開始學著樂觀並正向看待事物。

吳冠庭曾由老師推薦參加閩南語答喙鼓比賽，吳冠庭導師徐雪媄說，在準備過程中，吳冠庭逐漸找回自信，雖然坐著輪椅，但依然可以說得很好，還可以藉由輪椅做出許多逗趣橋段，成為全場焦點。

吳冠庭因為這次的閩南語比賽，了解到不要小看自己，每個人都是獨一無二的，並以「如果人生是一道證明題，你自己，就是最好的答案」為座右銘。

徐雪媄表示，吳冠庭個性開朗且勤奮向學，即使行動不便，仍積極參與活動，並為班級披上戰袍參加閩南語朗讀比賽，面對辛苦的訓練過程也絕不喊苦，吳冠庭的態度和毅力足為學生楷模，奮發向上的精神也值得成為學習典範。

北興國中校長張仁澤表示，吳冠庭即使面對身體先天性病痛，仍然秉持嘉義人永不放棄的精神，樂觀學習，並在師長及父母一路陪伴下，積極探索自我，一展長才，真的很難得。

嘉義 父母 閩南語

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