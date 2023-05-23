炎炎考季將登場 台南最強考運散策導覽加持考生

國中教育會考雖已落幕，但炎炎考季才剛要登場，台南市政府推出的最強考運散策導覽路線，可供考生參考祭拜，祈求考運亨通。

台南市政府推出台南史上最強考運散策導覽路線，3月11日起每週六由導覽人員引導走訪，共有10梯次200個名額，5月中旬已結束，頗獲好評。

如今國中教育會考落幕，但大學分科測驗、證照考試、國家考試將陸續登場，市府今天提醒考生可依循最強考運散策導覽路線，祈求文昌等神明庇佑考試順利。

台南市政府觀光旅遊局也發布新聞稿指出，台南「三步一小祠、五步一大廟」，國定古蹟「府城隍廟」不僅供奉城隍爺，還有二十四司爺，其中「考功司」和「學政司」座前，每逢考季全是考生祈願單。

觀旅局表示，台南是宗教之都，合法登記廟宇逾1500間，未完成登記的還有很多，不論是學測、指考、甄試、學校考試、就業考試或公司行號面試，考生當然要做好準備，也要神明加持。