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陳建仁剛搭完「福森號」 今阿里山最終試車驚傳壓到石頭出軌

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供

行政院長陳建仁昨天剛搭乘阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」體驗，今天10點40分左右驚傳在通過阿里山青年活動中心後壓到石頭出軌；林鐵及文資處表示，福森號今日是最後一趟試運轉，出軌事件無人員受傷，初判車輛連接器損壞，試車程序中止。

阿里山林鐵及文資處斥資6500萬元打造全新檜木列車「福森號」，昨天行政院長陳建仁首度搭乘體驗，但今天10點40分試車時，在67公里70公尺近二萬坪處，只見車廂突然搖晃傳咔咔聲後，人員發現車廂出軌。

林鐵及文資處表示，福森號今日為阿里山支線最後一趟次試運轉，約上午10時40分通過阿里山青年活動中心平交道（位置67k+70）出軌，推測主因為道碴石頭掉到護軌與主軌中間，導致第2節車廂車輪壓到石頭出軌。

林鐵及文資處指出，經阿里山車庫協助復位於12點40分完成復軌作業，經檢查車輛後，發現車輛連接器損壞，試車程序中止，相關試車人員平安，初步判斷本次出軌與福森號車廂本身行車安全性無關。

阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車，疑壓到軌道之間的石頭，驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車，疑壓到軌道之間的石頭，驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車，壓到軌道之間的石頭，驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵及文資處全新福森號列車今天最後一次試車，壓到軌道之間的石頭，驚傳出軌。圖／林鐵及文資處提供

阿里山 出軌 車廂 陳建仁

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