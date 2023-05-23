西螺菜車要道改善好久遲未通車引民怨 原來這環節出包

雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，但原梁底高程過低，汛期逢大雨容易淹水，縣府2年多前開始施作改善工程，本來預定4月完工，未料因電線、電桿下地，及原物料飆漲致廠商遭遇財務困難等，工程延宕、遲未通車，縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍等人接獲民眾陳情今天現勘，要求廠商7月前務必完工，不要再讓民眾等。

魚寮一號橋淨寬15公尺，橋長27公尺，採預力I型鋼梁為橋梁結構形式，南北向銜接引道總長260公尺，東西向銜接防汛道路總長120公尺，目前西南側引道擋土牆、路面瀝青混凝土鋪設，橋台及橋面增築2.5公尺、東南側側溝溝底配合既有農水署側溝高程銜接等尚未完工，橋梁仍半半施工中，部分施工，部分開放通行。

廖秋萍表示，該橋在自己還是縣議員任內就在施工，民眾疑問「究竟何時才要通車？」多次向民意代表陳情，包括縣議員李明哲、游淑雲、洪如萍等人，都頻頻接到詢問電話，她也轉達民眾憂心危險性的疑慮，希望縣府盡快解決。

工務處長汪令堯解釋，因配合電力及電信電桿遷移作業，加上原物料不斷上漲，廠商遇資金調度問題，工程才會拖延，民怨不斷，縣府已請廠商增派工班鑽趕進度。

另，今也有農民陳情，溝渠抬升後仍有淹水問題，汪令堯說明，因橋床有提高，汛期時水位約升20公分左右，不過不代表溢堤，但為了讓農民安心，已取得農田水利署雲林分處同意用地，將施作改善渠道。