快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺菜車要道改善好久遲未通車引民怨 原來這環節出包

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，天天可見大小型的菜車穿梭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，天天可見大小型的菜車穿梭。記者陳苡葳／攝影

雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，但原梁底高程過低，汛期逢大雨容易淹水，縣府2年多前開始施作改善工程，本來預定4月完工，未料因電線、電桿下地，及原物料飆漲致廠商遭遇財務困難等，工程延宕、遲未通車，縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍等人接獲民眾陳情今天現勘，要求廠商7月前務必完工，不要再讓民眾等。

魚寮一號橋淨寬15公尺，橋長27公尺，採預力I型鋼梁為橋梁結構形式，南北向銜接引道總長260公尺，東西向銜接防汛道路總長120公尺，目前西南側引道擋土牆、路面瀝青混凝土鋪設，橋台及橋面增築2.5公尺、東南側側溝溝底配合既有農水署側溝高程銜接等尚未完工，橋梁仍半半施工中，部分施工，部分開放通行。

廖秋萍表示，該橋在自己還是縣議員任內就在施工，民眾疑問「究竟何時才要通車？」多次向民意代表陳情，包括縣議員李明哲、游淑雲、洪如萍等人，都頻頻接到詢問電話，她也轉達民眾憂心危險性的疑慮，希望縣府盡快解決。

工務處長汪令堯解釋，因配合電力及電信電桿遷移作業，加上原物料不斷上漲，廠商遇資金調度問題，工程才會拖延，民怨不斷，縣府已請廠商增派工班鑽趕進度。

另，今也有農民陳情，溝渠抬升後仍有淹水問題，汪令堯說明，因橋床有提高，汛期時水位約升20公分左右，不過不代表溢堤，但為了讓農民安心，已取得農田水利署雲林分處同意用地，將施作改善渠道。

張麗善表示，該工程因牽涉太多單位，且必須解決最根本的淹水問題，複雜度較高，她代表向民眾致歉，除已扣罰廠商，也要求積極排除困難履約，7月31日前一定要完工，還給大家一條道路通行。

雲林縣長張麗善（左二）、西螺鎮長廖秋萍（右二）等人接獲民眾陳情，今天至魚寮一號橋施工現場現勘，要求廠商7月前務必履約完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、西螺鎮長廖秋萍（右二）等人接獲民眾陳情，今天至魚寮一號橋施工現場現勘，要求廠商7月前務必履約完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，施工多年引發民眾質疑「何時才完工」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道145線魚寮一號橋鄰近西螺果菜市場，是當地蔬菜產區南來北往的交通要道，施工多年引發民眾質疑「何時才完工」。記者陳苡葳／攝影

張麗善 議員 雲林

延伸閱讀

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

提升用路安全 張麗善要求加強取締違規

巡田水貪方便...高齡農民常忘戴安全帽 機車A1事故飆升

交通安全被兒童點名「最有感」 雲林縣認了提出解方

相關新聞

田中央架網「抓鳥」你知道觸法了嗎？抓到這類恐涉刑責

最近民眾在雲林多處田中央發現高掛的鳥網，驚呼「這是要抓鳥嗎？」有些網子上甚至還有殘存鳥屍，令目擊者錯愕與害怕。據了解，這...

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

今年從南到北文蛤大量死亡，立委蘇治芬今天會同漁業署和水試所到台西、口湖會勘，並和養蛤3、40年的資深業者共同「會診」，從...

陳建仁剛搭完「福森號」 今阿里山最終試車驚傳壓到石頭出軌

行政院長陳建仁昨天剛搭乘阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」體驗，今天10點40分左右驚傳在通過阿里山青年活動中心後壓到石頭...

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

嘉義縣東石鄉臥龍橋獲中央補助1億4千多萬元經費興建新橋，2021年9月動工，因工程延宕，再度延期到6月12日，日前民眾驚...

北港「蘇小妹」住破舊竹筒厝 行善義工團協助蓋新家

雲林縣北港國小女童「蘇小妹」，從小父母異離，和年近7旬的爺爺同住在破舊的竹筒厝，家境清寒，因有持分部分土地無法申請低收，...

戲水高峰集中在6至8月 台南體育局教防溺5步

時序入夏，各項水域活動都互續展開，為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天下午舉辦水域安全宣導記者會，永康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦