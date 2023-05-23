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主要幹道封閉施工車禍頻傳？ 雲林莿桐鄉代反彈陳情

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣154乙線莿桐段（0k+550-3k+100）道路拓寬工程施工中，該段道路為此封閉，居民需繞道產業道路，地方反映疑因車流量大導致交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會，縣府工務處表示，將要求施工廠商改善告示，並持續與附近地主溝通施設便道，減少道路封閉造成的不便。

莿桐鄉長廖秋蓉與縣議員鍾明馨、鄉民代表會主席林弼昇、副主席余三池及代表林祺祐、林群力、林味珍、林玟廷、劉文溪、洪富惠、鄭長漢、張金龍等人今天邀集縣府工務處及施工單位召開協調會。

廖秋蓉表示，該段道路往來車流量大，是當地主要交通幹道，今年3月封路施工，周邊告示不明確，很多民眾繞來繞去迷路，且無施設便道，往來車輛只能行走產業道路，導致交通事故頻傳，光她這段期間到場關心的車禍事故就超過10件。

鍾明馨指出，該段道路拓寬後會新增機慢車道，對地方來說是好事，但封路一定會造成民眾不便，相關的改道指引及便道施設一定要改善。

工務處交通建設科長鄭介旗指出，該段道路拓寬工程去年9月開始施工，施工路段常2.55公里，道路將從8到10公尺寬拓寬至18公尺寬，沿途包含4座橋梁改建，因便橋用地至今尚未取得地主同意，今年3月封路。

鄭介旗說，針對居民反映的改道告示不明確部分，會要求承包商一一改善，並持續與周邊地主溝通取得同意施設便道，減少封路施工造成的不便。

雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣154乙線莿桐段道路封閉進行拓寬工程，居民需繞道產業道路，因車流量大、交通事故頻傳，加上周邊改道告示不明確，引起地方居民反彈，今天召開協調會。記者陳雅玲／攝影

鍾明 流量

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