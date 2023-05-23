台南鳥會新任理事長蔡旺詮：持續深耕生態保育

長期關注生態保育的台南市野鳥學會改選理監事，由前市議員蔡旺詮當選理事長，他表示未來工除了水雉教育園區及將軍塩灘濕地的巡護保育外，將繼續進行黑琵保護調查及野鳥救傷等工作。

野鳥學會上周日召開第8屆第1次大會，並改選理事長，與原理事長潘致遠完成交接。

蔡旺詮表示，參與鳥會已超過16年，由菜鳥到現在仍然自詡為「蔡」鳥，因為大自然環境保護永遠學習不完。也因為有許多愛鳥及保育志工長期的投入鳥會，無私的奉獻與犧牲自己的時間，讓鳥會在台南田野調查及生態保育的理念能深耕落實。

他指出，過去在歷屆理事長潘致遠醫師、陳培中醫師等多位前輩努力下，讓鳥會的志工成長健全，並召募許多生態背景專業的年輕人加入鳥會團隊，得到各界肯定，也獲得企業的支持，包括台積電、高鐵等等都是長期官田水雉園區的贊助企業。

而鳥會和其他5個NGO團體向國產署認養七股將軍國有鹽灘地，共1600多公頃，其中台南鳥會認養接近100公頃，在簽約認養後，更得到上海商銀主動協助支持，對於許多優質企業的幫忙也致上無限的感謝。

另外在傷鳥的救護部分，去年共接獲民眾1860件申請救護，共計2253隻次，包含了103種動物，可見職工團隊的辛勞，工作人員也常常忙到凌晨協助救護，過程中許多的甘苦都無法為外人道，但也得到許多市民的鼓勵加油。