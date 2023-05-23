台南鳥會新任理事長蔡旺詮：持續深耕生態保育
長期關注生態保育的台南市野鳥學會改選理監事，由前市議員蔡旺詮當選理事長，他表示未來工除了水雉教育園區及將軍塩灘濕地的巡護保育外，將繼續進行黑琵保護調查及野鳥救傷等工作。
野鳥學會上周日召開第8屆第1次大會，並改選理事長，與原理事長潘致遠完成交接。
蔡旺詮表示，參與鳥會已超過16年，由菜鳥到現在仍然自詡為「蔡」鳥，因為大自然環境保護永遠學習不完。也因為有許多愛鳥及保育志工長期的投入鳥會，無私的奉獻與犧牲自己的時間，讓鳥會在台南田野調查及生態保育的理念能深耕落實。
他指出，過去在歷屆理事長潘致遠醫師、陳培中醫師等多位前輩努力下，讓鳥會的志工成長健全，並召募許多生態背景專業的年輕人加入鳥會團隊，得到各界肯定，也獲得企業的支持，包括台積電、高鐵等等都是長期官田水雉園區的贊助企業。
而鳥會和其他5個NGO團體向國產署認養七股將軍國有鹽灘地，共1600多公頃，其中台南鳥會認養接近100公頃，在簽約認養後，更得到上海商銀主動協助支持，對於許多優質企業的幫忙也致上無限的感謝。
另外在傷鳥的救護部分，去年共接獲民眾1860件申請救護，共計2253隻次，包含了103種動物，可見職工團隊的辛勞，工作人員也常常忙到凌晨協助救護，過程中許多的甘苦都無法為外人道，但也得到許多市民的鼓勵加油。
蔡旺詮表示，年度計劃除了水雉教育園區及將軍塩灘濕地的巡護保育外，將繼續進行黑琵保護調查及野鳥救傷並和學校及社區的合作教育推廣及召募志工訓練投入生態保育行動。
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