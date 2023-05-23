嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

嘉義縣東石鄉臥龍橋獲中央補助1億4千多萬元經費興建新橋，2021年9月動工，因工程延宕，再度延期到6月12日，日前民眾驚見引道堤防出現2處大裂縫，向縣議員翁聰賢陳情，盼釐清權責外，先以民眾安全為重，建議引道跟主線先切割開通車時間。

縣長翁章梁表示，舊提防出現裂縫首重從安全度處理，責任歸屬後續再釐清，水利處已請廠商從內部補實充實等工法處理，建設處針對結構問題，也將請結構技師評估檢測。

議員翁聰賢說，臥龍橋正在施工，引道堤防有2處大裂縫，據了解1條是從古至今的施工縫，較無影響，但下方的那1條是最近剛出現的裂縫，到底是年久失修造成的自然損壞，還是施工造成的，盼相關單位釐清。

翁聰賢也說，臥龍橋靠近海邊，漲潮時有機會淹到，海水進入恐侵蝕，這是很嚴重的問題，堤防年久失修已逾30年，竟然在做引道時，沒有重新設計、重做，而是直接在堤防上疊加，結構恐有問題，要求盡速檢驗。

水利處長林谷樺表示，針對裂縫處做緊急性處理，堤防內部土壤已先固結，將開始施作安全性處置；建設處長郭良江表示，裂縫引道不影響主橋，廠商先停止引道施工，結構技師將算結構是否有問題，主橋部分繼續施工。