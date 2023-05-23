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台南玉井虎頭山運動公園改善 黃偉哲期待成山區新亮點

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南玉井虎頭山運動公園改善，市長黃偉勘察哲期待成山區新亮點。記者周宗禎／翻攝
台南玉井虎頭山運動公園改善，市長黃偉勘察哲期待成山區新亮點。記者周宗禎／翻攝

開闢近30年的台南玉井虎頭山運動公園外觀老舊，市府向營建署、體育署爭取5千多萬經費建置森林步道、改善周遭人行空間，融入社區民眾生活空間。市長黃偉哲上午視察後說，這裡將成為市民與遊客體驗台南山區魅力的新亮點。

市府工務局表示，玉井運動公園歷經近30年使用，需重新思考新時代功能，因此與都發局、體育局及玉井區公所等單位擬定「玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」，向營建署與體育署爭取補助，總工程經費為5500萬元，工程剛完成：主要內容有植生梳理、微滯洪草坪營造、環境整理、森林步道建置，並重新規畫環狀休憩步道，一併與周遭人行空間進行改善。

黃偉哲視察虎頭山運動公園後表示，市府努力推動具地方特色的公共建設，除運用市預算外，也積極向中央爭取經費補助，尤其是山區的建設，以「沒有最好，只有更好」為目標，經費方面則希望「沒有最多，只有更多」。其中玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫，就是向內政部營建署與教育部體育署爭取經費，由工務局、都發局、體育局及玉井區公所共同來推動。

他說，玉井區運動公園位居虎頭山下，綠樹扶疏且生態多樣，改善工程與周邊環境結合，重整活化空間，不僅重新檢討老舊體育公園的功能及定位，更和旁邊學校、人行道、既有閒置游泳池一併綜合考量，優化既有公共設施，提升居住環境品質，創造更優質樂活的生活休憩場域。相信此區也將成為市民與遊客體驗台南山區魅力的新亮點。

黃偉哲指出，目前台南市山區有多項橋樑改建及道路工程正在進行，包括左鎮區「南168-2澄山一號橋、南171民生橋、南171-1線草山二號橋」改建工程、楠西區「區道南192線道路拓寬工程」等。他希望不管是新建、道路拓寬開闢、公園景觀改善工程，都能夠儘速完成，讓當地居民能有更好的生活與交通品質。

台南玉井虎頭山運動公園改善，市長黃偉勘察哲期待成山區新亮點。記者周宗禎／翻攝
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台南 黃偉哲 體育署

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