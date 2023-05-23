嘉義科學園區昨動土 招商起跑

行政院斥資70.63億元在嘉義縣台糖太保農場88公頃土地開發嘉義科學園區，昨天正式動工，行政院長陳建仁、經濟部長王美花等人持鏟動土，將陸續開發園區道路及公設；縣府指出，同步啟動招商，2029年完成開發，可創造380億元年產值、5700個就業機會，園內實驗中學也預計明年1月招生。

陳建仁說，嘉科從核定到動土1年3個月，速度相當快，蔡英文總統上任以來，在嘉義以南開發10個科學園區，讓南部發展高科技產業，相信嘉科結合既有產業園區、實驗中學，會有很不一樣的發展。

「嘉義終於在台灣科技產業鏈占有一席之地！」縣長翁章梁指出，嘉義科學園區工程與招商將同步進行，包括水上南靖產業園區等都採此方式，廠商有建廠需求就可先建設，待科學園區完工就可同步生產，園區將於6月施作公共設施。

嘉科在2021年9月由時任行政院長蘇貞昌宣布興建，南科管理局長蘇振綱說，嘉科位置銜接中科、南科，將結合既有產業基礎、實驗中學、鄰近高鐵站，延伸南台灣科技廊帶，讓嘉義在西部科技走廊扮演重要角色；國科會副主委陳宗權說，嘉科園區定位為「精緻多元、優生活、節能永續」，將發展數位醫療、智慧農業、精準健康、智慧載具等產業。