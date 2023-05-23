新營甜蜜節將登場 推薦順遊溪北

邁入第4年的台南新營甜蜜節6月第1和第2個周末登場，市府和公所安排超過30個的市集攤位，市長黃偉哲昨天推薦，可順遊溪北各景點；另，6月首個周末市府也在新光三越新天地辦觀光工廠嘉年華，南部的觀光工廠提供逾60個攤位，讓遊客更深入認識特色。

黃偉哲說，市府相當重視溪北地區發展，新營甜蜜節是他任內開始舉辦，親子嘉年華去年也移師溪北地區，現包括後壁、新營、柳營、佳里、麻豆等區都發展出各自特色活動。

新營甜蜜節6月3和4日將在新營天鵝湖、6月10和11日在新營鐵道文化園區登場，兩場現場皆有限量DIY手作、超過30攤市集攤位，還有創意闖關，詳情可洽臉書粉專「台南旅遊」；黃偉哲也說，台南有「全糖市」暱稱，新營糖廠曾是許多人兒時甜蜜回憶，此次可順便搭乘新營糖廠五分車、白河賞蓮等來趟溪北小旅行。

此外，為慶祝全國觀光工廠成立20年，6月3、4日於新光三越新天地西門廣場辦「2023台南市樂時盛夏觀光工廠嘉年華」活動，詳情可查詢南市觀光工廠官網。