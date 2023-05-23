嘉市文化新絲路 向中央爭經費

行政院長陳建仁等人昨視察阿里山森林鐵路發展，並體驗搭乘檜木車廂福森號，嘉義市長黃敏惠抓住機會送上促進縣市發展的文化新絲路計畫書，指出將以新嘉義火車站串聯軸帶、輕軌連結市區與高鐵站，總預算305億，希望行政院協助完成嘉市觀光前往阿里山的最後一哩路。陳建仁說，帶回去看如何和嘉市一齊努力。

陳建仁、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶等人由黃敏惠陪同視察嘉義製材所、嘉義車庫園區等，他表示，2024年到2027年林務局還要再投入60億做大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，中央建設一定要有地方合作，而以前他父親在糖廠工作，小時候就坐過糖鐵，未來如果5分車能通到嘉義高鐵站是個很美麗的結合，會努力去做。

黃敏惠致詞時爭取建設，她指出嘉市是阿里山的入口門戶，市府提出10大旗艦計畫中的文化新絲路2.0，以鐵路高架化的新嘉義火車站為中心串聯嘉義文創園區、市立美術館、林業文化園區、舊監宿舍群等軸帶。

黃敏惠也說，希望讓旅客下飛機透過機捷、高鐵、輕軌及森鐵鏈結大阿里山林業文化觀光景點，開創國際觀光新契機，文化新絲路需預算44.5億元、輕軌261億。

陳建仁回應，回行政院會和秘書長好好的研究計畫書，看看要如何和嘉義市一齊努力。