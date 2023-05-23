台西文蛤不明死亡 業者盼找出禍因

雲林台西鄉沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積已達受損5%的天然災害救助標準，縣府及公所昨天前往勘查，有養30多年的業者說，做最完善的消毒及水質管理工作仍難防治，期待政府協助查明原因；縣府表示，可能最近天氣多變造成水質不穩定，真正原因待進一步查驗。

台西鄉代陳文求等人說，前幾天下完雨，各地魚塭即傳出文蛤嚴重死亡，少者5成，多者8、9成，甚至全部死光；台西公所表示，台西養殖面積1514公頃，接獲通報受損合計逾600公頃，完成勘驗後呈報中央。

養殖業者林文王等人說，目前養的文蛤約1年，準備採收卻發現有一半以上開嘴死亡，「原本好好的，眼看就要收成卻發生憾事」，也無從判斷死亡原因；養蛤逾30年的林勇茂說，為不讓酸度過高的池水擴大災情，趕緊把兩公頃魚塭的水抽乾，才看到池底的上千萬粒蛤屍滿地、無一倖存，是養蛤以來最慘一次，光本損失約150萬元。

「該做的水質管控都做了！」林勇茂也說，放養前用茶粕和石灰加上日曬消毒，採收前減少放餌並進行採前消毒，水質嚴格管控，沒想到仍全軍覆沒，且近10年來蛤死特別嚴重，原因已超出業界可控範圍，光靠政府補助也不是辦法，期盼農政單位查明禍因，對症下藥、一勞永逸。