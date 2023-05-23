快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台西文蛤不明死亡 業者盼找出禍因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林台西鄉近來養殖文蛤大量死亡，業者希望政府查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
雲林台西鄉近來養殖文蛤大量死亡，業者希望政府查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影

雲林台西鄉沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積已達受損5%的天然災害救助標準，縣府及公所昨天前往勘查，有養30多年的業者說，做最完善的消毒及水質管理工作仍難防治，期待政府協助查明原因；縣府表示，可能最近天氣多變造成水質不穩定，真正原因待進一步查驗。

台西鄉代陳文求等人說，前幾天下完雨，各地魚塭即傳出文蛤嚴重死亡，少者5成，多者8、9成，甚至全部死光；台西公所表示，台西養殖面積1514公頃，接獲通報受損合計逾600公頃，完成勘驗後呈報中央。

養殖業者林文王等人說，目前養的文蛤約1年，準備採收卻發現有一半以上開嘴死亡，「原本好好的，眼看就要收成卻發生憾事」，也無從判斷死亡原因；養蛤逾30年的林勇茂說，為不讓酸度過高的池水擴大災情，趕緊把兩公頃魚塭的水抽乾，才看到池底的上千萬粒蛤屍滿地、無一倖存，是養蛤以來最慘一次，光本損失約150萬元。

「該做的水質管控都做了！」林勇茂也說，放養前用茶粕和石灰加上日曬消毒，採收前減少放餌並進行採前消毒，水質嚴格管控，沒想到仍全軍覆沒，且近10年來蛤死特別嚴重，原因已超出業界可控範圍，光靠政府補助也不是辦法，期盼農政單位查明禍因，對症下藥、一勞永逸。

水質 文蛤

延伸閱讀

雲林台西文蛤大量死亡 縣府水試所會勘找原因

雲林文蛤大量斃達600公頃 養殖業促請政府查明原因

熱火落選者聯盟打敗年度一二隊 綠衫軍不能只依賴雙星

嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 現金救助每公頃11.8萬元

相關新聞

為阻絕鳥糞「空襲」 嘉義市某大樓管委會竟毒鴿

嘉義市東區某大樓常有野鴿子聚集不勝其擾，尤其住戶常被鳥糞「空襲」，每每經過大樓中庭總是要小心天上突然掉下來的「禮物」，造...

台西文蛤不明死亡 業者盼找出禍因

雲林台西鄉沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積已達受損5%的天然災害救助標準，縣府及公所昨天前往勘查，有養30多年...

嘉市文化新絲路 向中央爭經費

行政院長陳建仁等人昨視察阿里山森林鐵路發展，並體驗搭乘檜木車廂福森號，嘉義市長黃敏惠抓住機會送上促進縣市發展的文化新絲路...

新營甜蜜節將登場 推薦順遊溪北

邁入第4年的台南新營甜蜜節6月第1和第2個周末登場，市府和公所安排超過30個的市集攤位，市長黃偉哲昨天推薦，可順遊溪北各...

嘉義科學園區昨動土 招商起跑

行政院斥資70.63億元在嘉義縣台糖太保農場88公頃土地開發嘉義科學園區，昨天正式動工，行政院長陳建仁、經濟部長王美花等...

新灣橋大小車常爭道 拓寬開工

串聯台南永康與新化區的新灣橋已45年，橋梁老舊且寬度不足釀汽機車爭道，市府爭取補助斥資4億元改建，市長黃偉哲等人昨天動土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦