嘉義軍輝橋改建感恩祈福儀式 感謝舊橋貢獻

嘉義市軍輝橋橫跨八掌溪，為肩負嘉義市往來中埔、水上、台82線的重要交通要道，因橋梁老舊，市府與公路局五區工程處等單位爭取9.70億元改建。為感謝軍輝橋陪伴市民60餘年，並祈求改建工程圓滿順利、人員平安，今天下午辦感恩祈福儀式，感謝舊橋的貢獻。

市長黃敏惠表示，軍輝橋前身為白鷺橋，「鷺橋跨浪」是諸羅八景之一，歷經八七水災，由軍方重建完成而得名的軍輝橋，更有著連繫嘉義縣市，帶動地區發展的不凡意義，軍輝橋改建將功成身退，由新橋接續承載遊子、旅人南來北往任務。

今日藉典禮感念軍輝橋對地方貢獻，感謝來往通行的民眾忍受改建期間的不便，並深深祝福整體改建工程如期如質順利進行，串連八掌溪兩岸觀光休憩廊帶帶動觀光，也透過拓寬通洪斷面、提升用路安全讓「路安、橋安、人平安」。

市府工務處表示，為了橋梁改建需要，於2021年5月7日完成變更，將橋梁拓寬為25米，同時增設左轉車道及設置人行道。計畫經費9.70億元，工程在2022年4月底開工，今年5月5日啟用便橋，預計於2024年底竣工。

工務處表示，軍輝橋改建施工期間，工務處也協同交通處、警察局等相關單位，與五工處施工團隊密切聯繫，對於通行之便橋持續進行滾動式檢討並採取相對因應措施。同時，也提醒市民行經該路段時應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，並減速慢行以維行車安全。

改建後的軍輝橋可增加河道通洪斷面及解決橋梁老舊安全疑慮，增設左轉專用道亦可進一步保障用路安全，設計思維融入城市治理，欄杆及路燈考量「鷺橋跨浪」意象予以設計，提升整體景觀，營造宜居生活空間，增進嘉義市民幸福感。