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台南推溪北小旅行 新營甜蜜節6月初登場

中央社／ 台南22日電

台南市觀光旅遊局與新營區公所合辦「2023新營甜蜜節」，將於6月初連續2個週末分別在新營天鵝湖及鐵道文化園區舉行，安排市集及表演活動，盼吸引遊客順道走訪附近景點。

台南市長黃偉哲今天在民治市政中心舉辦的活動宣傳記者會致詞表示，他非常重視溪北（曾文溪以北）地區的發展，新營甜蜜節就是在他任內開始舉辦，親子嘉年華去年也移師溪北，包括後壁、新營、柳營、佳里、麻豆等區，也都發展出各自特色活動，豐富週末假日生活。

黃偉哲指出，初辦新營甜蜜節時，原先預計參加人數最多3000人，沒想到來了1萬多人，是預期的好幾倍，可見大家都對甜蜜節充滿期待，今年邁入第4年的新營甜蜜節，6月3日、4日在新營天鵝湖；6月10日、11日在新營鐵道文化園區熱鬧登場。

黃偉哲說，甜蜜節除了結合在地青農，讓大家更認識在地產業，也推薦順遊溪北特色景點，例如搭乘新營糖廠五分車、品嚐新營在地美食，再到正值花季的白河欣賞綻放的蓮花及享用蓮子大餐，晚上住宿於關子嶺溫泉旅店泡個泥漿溫泉，還可到175咖啡公路點一杯東山咖啡賞夜景。

市府觀光旅遊局提供資料指出，新營甜蜜節天鵝湖場次以「阿糖探險隊」為主軸，安排MoMo家族的泡芙姐姐與小朋友同樂，鐵道文化園區場次以「阿糖躲貓貓」為主軸，邀請民眾一起尋找「阿糖」，可在過程中認識五分車及糖鐵文化，2場活動都有限量DIY手作及超過30攤市集攤位，還有創意闖關活動。

鐵道 黃偉哲 天鵝

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