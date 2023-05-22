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雲林台西文蛤大量死亡 縣府水試所會勘找原因

中央社／ 雲林縣22日電

雲林縣台西養殖文蛤近日大量暴斃，漁民盼政府啟動救助減損；雲林縣農業處今天和農委會水產試驗所專家會勘瞭解原因，農業處說，明天會繼續釐清是否符合天然災害救助標準。

立委蘇治芬近日在臉書貼文指出，許多台西漁民表示受到氣候影響，文蛤出現大量死亡的狀況，她提醒漁民要儘快跟所在公所通報，讓公所能向上通報給縣府，農委會才能納入天然災害救助範圍。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇告訴中央社記者，今天已派員會同水試所人員到台西鄉7、8處的養殖文蛤的漁塭現勘，瞭解文蛤死亡情形與原因。明天還會繼續看，釐清文蛤暴斃是否受氣候影響還是其他因素。

另外，也清查養殖文蛤受損比例是否達到農委會天然災害救助標準，如果符合將報請農委會公告救助。

陳姓養殖戶表示，台西地區多數漁民今年養殖文蛤的損失超過5成，希望政府能啟動天然災害救助，也希望水試所的專家幫他們找出文蛤大量死亡原因，避免明年又發生同樣情況。

文蛤 漁民 農委會

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