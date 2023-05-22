台南稽查興富發工地缺失 改善完成全面復工

因台中捷運事故，台南市政府工務局對興富發建設建築工地進行稽查，違失項目經複查發現已改善完成，興富發建設也備妥書面資料，向主管機關報備及復工，並通過審核全面復工。

台南市工務局今天發布新聞稿指出，針對先前稽查興富發工地，在位於安平區漁光段的建案發現部分施工鷹架與外牆間距過遠，且防護措施不足，另外拉桿鬆脫、部分安全圍欄未施作等多項缺失，再次進行檢查，經過現場稽查檢視，缺失項目都已改善完成。

工務局強調，複查過程中也一再地向工地人員要求，後續施工仍必須確實為公共安全做嚴格把關，由於缺失經過改善並報請備查及復工，複查後缺失已改善完成，因此建築工地已全面復工，工務局日後也會不定期前往轄內建築工地進行施工安全稽查，落實施工管理。