嘉市銀髮人才服務據點揭牌 銀髮勞動力持續發光發熱

為讓中、高齡者以及有勞動力需求的廠商提供各項就業培力、媒合服務，以期建立高齡友善職場環境，讓銀髮勞動力能獲得充分發展，嘉義市銀髮人才服務據點上午舉行揭牌儀式。市長黃敏惠表示，銀髮勞動力持續發光發熱，再創新價值。

根據主計處調查髮就業者已衝破百萬大關，衝上103萬人，除了顯示勞動力因人口老化而帶來的結構變化。據內政部戶政司的資料統計，截至今年4月底，嘉義市高齡人口（65歲以上）比率已達17.87% （全國平均17.81%），嘉義市政府在2011年即領先全台成為第一個「高齡友善城市」，超前布建高齡友善設施，為照顧中高齡市民的方向奠定基礎。

黃敏惠表示，如何協助嘉義市的銀髮民眾再創新價值，讓相對穩定、具抗壓性的銀髮勞動力持續發光發熱，讓長輩能夠生產老化、持續貢獻，是嘉義市重要施政目標，自2019年7月起，成立全國首創「嘉義市橘世代生涯發展中心」， 開啟一連串的活躍老化創新方案，作為活躍老化示範城市。今天更進一步成立「嘉義市銀髮人才服務據點」，這也是十大旗艦計畫-樂齡勇壯成策略之一，未來將提供全方位銀髮就業準備服務，包含一對一專業職涯諮詢、就業促進講座、職缺媒合以及推動銀髮友善就業環境。

社會處表示，銀髮人才服務據點，可以為嘉義市在地中高齡者職涯的再出發，提供最切合需求、最「接地氣」的服務；也協助有人力缺口的企業夥伴能獲得最優質的銀髮勞動力；此外，社會處正在規劃辦理高齡友善職場標章認證，讓這些進用中高齡者的優質廠商獲得肯定與表揚，希望能攜手共創勞資雙贏，達成「職涯銀家 就業嘉一」的願景。