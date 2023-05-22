聽新聞
test
0:00 / 0:00
匯集嘉南高3縣市 台南市觀光工廠嘉年華6月開跑
慶祝全國觀光工廠迄今成立20年，台南市6月3、4日將在新光三越新天地西門廣場舉辦「2023台南市樂時盛夏觀光工廠嘉年華」活動，將有嘉義、台南、高雄觀光工廠提供逾60個攤位，邀請遊客更深入認識觀光工廠特色。
台南市政府經發局長林榮川表示，這次活動包含「特色市集」、「DIY體驗」、「闖關集章」、「唱跳表演」四大主題，活動匯集嘉義、臺南和高雄觀光工廠及特色店家組成的「特色市集」、8家觀光工廠「DIY體驗」、「闖關集章」換好禮以及「YOYO家族-香蕉哥哥與草莓姐姐的唱跳表演」等各式精采活動，讓民眾可以一邊享受美食，一邊玩樂，一邊感受到台南製造業的活力與多元性。
經發局進一步指出，6月1日至30日同時推出「2023台南市樂盛夏 好禮獎不完」抽獎活動，獎項包含智慧手表、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物。6月3至25日每周末於假日奇美食品幸福工廠推出「好想兔聯名野餐套組」；10至11日在康那香不織布創意王國推出「端午平安檜木包DIY」，17、18日在新光三越新天地有觀光工廠DIY體驗；18日在歸仁區萬國通路創意觀光工廠舉辦「國際野餐日」；22至25日舉辦「蘭都端午市集」。更多活動詳情可至南市觀光工廠官網查詢。
南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生也說，觀光工廠每年辦理至少2場嘉年華，今年11月將辦理兩場嘉年華，預計於台南科工區腳的眼鏡足部科學體驗中心及台酒公司隆田觀光酒廠舉行，將鏈結四大主題辦理，讓民眾玩得物超所值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言