匯集嘉南高3縣市 台南市觀光工廠嘉年華6月開跑

慶祝全國觀光工廠迄今成立20年，台南市6月3、4日將在新光三越新天地西門廣場舉辦「2023台南市樂時盛夏觀光工廠嘉年華」活動，將有嘉義、台南、高雄觀光工廠提供逾60個攤位，邀請遊客更深入認識觀光工廠特色。

台南市政府經發局長林榮川表示，這次活動包含「特色市集」、「DIY體驗」、「闖關集章」、「唱跳表演」四大主題，活動匯集嘉義、臺南和高雄觀光工廠及特色店家組成的「特色市集」、8家觀光工廠「DIY體驗」、「闖關集章」換好禮以及「YOYO家族-香蕉哥哥與草莓姐姐的唱跳表演」等各式精采活動，讓民眾可以一邊享受美食，一邊玩樂，一邊感受到台南製造業的活力與多元性。

經發局進一步指出，6月1日至30日同時推出「2023台南市樂盛夏 好禮獎不完」抽獎活動，獎項包含智慧手表、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物。6月3至25日每周末於假日奇美食品幸福工廠推出「好想兔聯名野餐套組」；10至11日在康那香不織布創意王國推出「端午平安檜木包DIY」，17、18日在新光三越新天地有觀光工廠DIY體驗；18日在歸仁區萬國通路創意觀光工廠舉辦「國際野餐日」；22至25日舉辦「蘭都端午市集」。更多活動詳情可至南市觀光工廠官網查詢。