陳建仁視察林鐵！黃敏惠盼新絲路計畫 促成阿里山最後一里路

行政院長陳建仁今天上午在嘉義市長黃敏惠、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶等人陪同前往嘉義製材所、嘉義車庫園區，視察阿里山林業鐵路發展規畫，並搭乘體驗「福森號」車廂；市長黃敏惠趁機送上促進嘉義縣市觀光發展文化新絲路計畫書，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一里路。陳建仁表示，帶回去看過後，再看如何和嘉義市一齊努力。

林鐵及文資處長黃妙修導覽嘉義製材所園區，並介紹林業文化遺構第二代製材工廠等，隨後至嘉義車庫園區瞭解景觀特色，簡介成功修復百年國寶Shay21號蒸汽機車，及全新打造的質感車廂「福森號」。

黃敏惠表示，嘉義地區有2座森林一是阿里山另一座是有6千棟木屋的嘉義市，嘉義市是阿里山的入口門戶，世界級的百年林鐵，就要從台灣國寶摩登車站嘉義火車站作為起點，市府規畫十大旗艦計畫中的文化新絲路，當中雙園（友忠公園、番子溝公園）、雙館（文創園區、美術館）加上鐵路高架化等就是以火車站為主。

她表示，以輕軌連結市區與高鐵站，讓旅客一下飛機透過機捷、高鐵、輕軌及林鐵便利鏈結大阿里山林業文化觀光景點。文化新絲路就就像是強而有力的心臟，輕軌是主動脈、林鐵是輸送養分的血管，文化新絲路加上輕軌將能更有力串連阿里山林業文化軸帶，將文化新絲路延伸至阿里山上，形塑一條銜接台灣文化、自然、文明及人地關係的新絲路。「文化新絲路2.0」經費為44.5億元，其中「生活新路網」輕軌建設為261億元，兩個計畫合計305.5億元，黃敏惠希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路，讓世界看到新的文化絲路，開創國際觀光新契機。