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陳建仁視察林鐵！黃敏惠盼新絲路計畫 促成阿里山最後一里路

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（左七）等人於「福森號」車廂前合影。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（左七）等人於「福森號」車廂前合影。記者李宗祐／攝影

行政院長陳建仁今天上午在嘉義市長黃敏惠、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶等人陪同前往嘉義製材所、嘉義車庫園區，視察阿里山林業鐵路發展規畫，並搭乘體驗「福森號」車廂；市長黃敏惠趁機送上促進嘉義縣市觀光發展文化新絲路計畫書，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一里路。陳建仁表示，帶回去看過後，再看如何和嘉義市一齊努力。

林鐵及文資處長黃妙修導覽嘉義製材所園區，並介紹林業文化遺構第二代製材工廠等，隨後至嘉義車庫園區瞭解景觀特色，簡介成功修復百年國寶Shay21號蒸汽機車，及全新打造的質感車廂「福森號」。

黃敏惠表示，嘉義地區有2座森林一是阿里山另一座是有6千棟木屋的嘉義市，嘉義市是阿里山的入口門戶，世界級的百年林鐵，就要從台灣國寶摩登車站嘉義火車站作為起點，市府規畫十大旗艦計畫中的文化新絲路，當中雙園（友忠公園、番子溝公園）、雙館（文創園區、美術館）加上鐵路高架化等就是以火車站為主。

她表示，以輕軌連結市區與高鐵站，讓旅客一下飛機透過機捷、高鐵、輕軌及林鐵便利鏈結大阿里山林業文化觀光景點。文化新絲路就就像是強而有力的心臟，輕軌是主動脈、林鐵是輸送養分的血管，文化新絲路加上輕軌將能更有力串連阿里山林業文化軸帶，將文化新絲路延伸至阿里山上，形塑一條銜接台灣文化、自然、文明及人地關係的新絲路。「文化新絲路2.0」經費為44.5億元，其中「生活新路網」輕軌建設為261億元，兩個計畫合計305.5億元，黃敏惠希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路，讓世界看到新的文化絲路，開創國際觀光新契機。

陳建仁表示，2024年到2027年林務局還要再投入60億為大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，要打下基礎讓台灣更強韌、更幸福，中央建設一定要有地方合作。以前他父親在糖廠工作，小時候就坐過糖鐵，未來如果5分車能通到高鐵是個很美麗的結合，會努力去做。市長黃敏惠送上的計畫書回去會和秘書長好好的觀看，看看要如何和嘉義市一齊努力。

行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（前排右三）等人參觀嘉義製材所園區。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（前排右三）等人參觀嘉義製材所園區。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於致詞時趁機提出促進嘉義縣市觀光發展文化新絲路計畫書，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於致詞時趁機提出促進嘉義縣市觀光發展文化新絲路計畫書，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（前排左三）等人參觀嘉義製材所園區合影。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（前排左三）等人參觀嘉義製材所園區合影。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）在嘉義市長黃敏惠（右二）等人陪同下參觀嘉義製材所園區。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）在嘉義市長黃敏惠（右二）等人陪同下參觀嘉義製材所園區。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁致詞時表示，未來如果5分車能通到高鐵是個很美麗的結合，會努力去做。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁致詞時表示，未來如果5分車能通到高鐵是個很美麗的結合，會努力去做。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁致詞時表示，回去會和秘書長好好的觀看市長黃敏惠送上的計畫書，看看要如何和嘉義市一齊努力。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁致詞時表示，回去會和秘書長好好的觀看市長黃敏惠送上的計畫書，看看要如何和嘉義市一齊努力。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（右三）等人於Shay21號蒸汽機車前合影。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（中）、嘉義市長黃敏惠（右三）等人於Shay21號蒸汽機車前合影。記者李宗祐／攝影
農委會主委陳吉仲簡報。記者李宗祐／攝影
農委會主委陳吉仲簡報。記者李宗祐／攝影
行政院長陳建仁（右一）、嘉義市長黃敏惠（右二）等人搭乘體驗「福森號」車廂。圖／嘉義市政府提供
行政院長陳建仁（右一）、嘉義市長黃敏惠（右二）等人搭乘體驗「福森號」車廂。圖／嘉義市政府提供

嘉義 阿里山 輕軌

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