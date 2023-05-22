總裁常如山捐助弱勢 中華醫大演講受助生滿滿感謝

愛爾麗醫療集團總裁常如山應中華醫事科大邀請，今天以「談服務一有質才有量」為題，分享創業歷程、如何白手起家到公益企業。愛爾麗去年捐贈校方200萬元助學金幫助弱勢學子就學，受助學生送上感恩卡片表達感激，為演講增添溫馨。

常如山也贈送100本他的新書「傳奇總裁赢在心性」給華醫弱勢學生，以自身成長經驗、待人處事和創業甘苦談，期勉學生過到横逆不逃避，把付出與奉獻當做人生最重要兩件事，成就自己也造福別人。

校長孫逸民表示，少子化嚴峻，學校如何讓家長跟學生肯定，需要服務態度和教學品質，這和企業經營道理一樣。常如山有許多讓我們可以學習的地方，期待學生也能學習如何展現服務品質和熱誠，畢業就能找到好的工作、有所成就。