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總裁常如山捐助弱勢 中華醫大演講受助生滿滿感謝

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影

愛爾麗醫療集團總裁常如山應中華醫事科大邀請，今天以「談服務一有質才有量」為題，分享創業歷程、如何白手起家到公益企業。愛爾麗去年捐贈校方200萬元助學金幫助弱勢學子就學，受助學生送上感恩卡片表達感激，為演講增添溫馨。

常如山也贈送100本他的新書「傳奇總裁赢在心性」給華醫弱勢學生，以自身成長經驗、待人處事和創業甘苦談，期勉學生過到横逆不逃避，把付出與奉獻當做人生最重要兩件事，成就自己也造福別人。

校長孫逸民表示，少子化嚴峻，學校如何讓家長跟學生肯定，需要服務態度和教學品質，這和企業經營道理一樣。常如山有許多讓我們可以學習的地方，期待學生也能學習如何展現服務品質和熱誠，畢業就能找到好的工作、有所成就。

去年華醫勸募弱勢助學金，愛爾麗捐200萬元，部分受助學生校友特地帶感謝卡、得獎獎座、錄取通知等表達感激。看到學生優秀表現，常如山開心贈送簽名新書，期勉他們再接再厲、莫忘初衷，並以父親告訴他的人生最重要的兩件事「付出、奉獻」送給同學作為座右銘。

愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山今天應邀在中華醫大演講。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山今天應邀在中華醫大演講。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前受助學生送他卡片、自製禮物感謝。記者周宗禎／攝影
爾麗總裁常如山今天應邀在中華醫大演講，演講前後各高歌一曲。記者周宗禎／攝影
爾麗總裁常如山今天應邀在中華醫大演講，演講前後各高歌一曲。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前贈書給受助學生、校長孫逸民代表感謝。記者周宗禎／攝影
愛爾麗總裁常如山捐助弱勢，今天在中華醫大演講前贈書給受助學生、校長孫逸民代表感謝。記者周宗禎／攝影

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