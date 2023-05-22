陳建仁：投入60億 打造阿里山為國家山林瑰寶

行政院長陳建仁今天到嘉義市視察阿里山林業及文資處的嘉義製材所時表示，大阿里山地區將投入新台幣60億元建設計畫，打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。

陳建仁今天在農委會主委陳吉仲、行政院祕書長李孟諺、立委王美惠及吳玉琴、嘉義市長黃敏惠等人陪同下，視察嘉義製材所、動力室及阿里山林鐵福森號車廂，並搭乘阿里山林鐵從車庫園區至北門車站，體驗新打造的福森號車廂舒適感。

陳建仁致詞表示，對阿里山印象深刻，以前曾從南投縣溪頭走到嘉義縣阿里山，也就是溪阿縱走，2001年阿里山成為國家級風景區，2019年並登錄阿里山林業鐵路為國家級第一個文化景觀。

陳建仁說，阿里山林鐵世界知名，沿途景觀相當美麗，但2009年莫拉克風災重創阿里山林鐵，投入42億元經費重建；阿里山林鐵與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，可以利用鐵路外交、行銷台灣。

陳建仁指出，阿里山林鐵新打造的福森號車廂，十分具有特色，未來林務局還要投入大阿里山地區60億元的百年軸帶重塑建設計畫，從2024年至2027年，期許打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。

陳建仁強調，基於「1年加4年」理念，行政團隊都朝這個目標邁進，推動各項工作都是以永續目標前進，均以2030、2050為期程規劃與執行，打下堅定基礎，讓台灣更加強軔及幸福，行政院會努力做好這些工作。

農委會林務局長林華慶簡報表示，阿里山林業鐵路於2015年受風災影響，42號隧道嚴重崩塌，經評估須新建隧道，於2021年1月動工，預計今年11月完成隧道基礎工程，明年上半年正式通車營運。

林華慶指出，阿里山林業及文資處2019年爭取前瞻計畫經費補助，打造全新6輛檜木車廂「福森號」，採用阿里山紅檜與扁柏珍貴木材，6輛檜木車廂計有78個座位。